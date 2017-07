Carreteras, cunetas y marrones

La ficha 'Somos submarinos 1' Embusteros, Elefantes y Sidonie. Fecha: sábado 1 de julio. Lugar: Teatro de la Axerquía. Un cuarto de entrada.

La vida, a veces, te da una butaca privilegida para contar cosas inauditas. Durante unos años recorrí las carreteras infinitas y peligrosas de este país al lado de un magnífico grupo de rock de nuestra ciudad, al que no había escena que se le resistiera. Entre el glamour del escenario y el puñetazo en los dientes de cada trayecto en furgoneta, acuñamos una expresión que describe, con cinismo y un poco de resignación ante el albur, lo que es una gira: "Sin marrón no hay emoción".

El Festival de la Guitarra rendía el sábado un singular y sincero homenaje a los grupos de furgoneta y manta, a los de de aquí para allá, los de bocadillo de autovía y micción apresurada tras unos árboles, los de noches eternas y catalépticas mañanas. Esos que no llevan guardaespaldas, se adaptan a lo que haya, guardan sándwiches compulsivamente para el día siguiente y no se encierran en el camerino antes y después de decir a su público bajo las luces que les quiere mucho in the heart. La realidad quiso ser tan cruel e inclemente como otros muchos días en otros muchos sitios lo ha sido antes con los músicos. Y con el público. Ya por la tarde un técnico rodaba por el suelo como un bebé víctima de un golpe de calor. Todo quedó en un susto. Más cosas de la carretera y julio con el sol de frente y agresivo. Pero habría más. Porque SomosSubmarinos había nacido para homenajear a los obetenses Supersubmarina, aún convalecientes en la cuneta tras un accidente al volver de una gala. Un guiño a los que hacen posible que el pop-rock subsista más allá de grandes citas, todo el año, a base de kilómetros y marrones. Y la cuneta es un punto oscuro que absorbe tus energías y te arrastra a la fatalidad. Irremediablemente.

Saltaron los cordobeses Embusteros y nos dieron la primera alegría. El nivel que han tomado es bestial, y se propagó por el público con una fluidez y aceleración digno de la primera fila sonora de los inflamables. Sólo hay dos tipos de embusteros: los honestos, que viven de sus trucos; y los deshonestos, que quieren hacer creer a los demás que no utilizan truco alguno. Aquí hubo trucos para todos. Pero de los de verdad. Y espacio para versionear a los de Úbeda y a Tino Casal, en una demostración que nos hace presagiar lo mejor.

Y luego llegó la maldición, la emoción… el marrón. Una botella volcada en un distribuidor del equipo y todo se acabó. Una hora tardó el personal técnico, llevado por los demonios y la eficiencia, en cambiar el módulo y volver a introducir las órdenes para todos los canales en el corazón digital del sonido. Una labor de ahorcarse. El público, que veía las carreras y la desesperación sobre el escenario, se olió la tostada, y se adaptó pacientemente a aquel caos llegado de la nada cuando todos nos la prometíamos feliz y emocionante.

Cuando Elefantes salieron por fin a puerta gayola, cruzando los dedos, y escuchamos aquel sonido… todo cambió de color. Menudo Shuarma, menuda banda, menudas tablas, menuda selección de temas. Magnético, carismático, inmenso y resolutivo, el pelirrojo y los suyos arrastraron al público hasta su anzuelo plagado de éxitos y canciones que han marcado épocas. Había más: intercambiaron risas y guiños en el backstage con Sidonie. Pero... ¿Quién lo iba a saber? Enfila Elefantes su celebrada versión del Te quiero de Perales y, de improviso, como una okupación, surgen de la nada Sidonie y se marcan juntos el tema. Fiesta total entre la muchachada. Y ya para acabar… Sidone, todo kitsch, todo camp; Sidonie, el peor grupo del mundo, el del día de mierda, el de con el pop sin pretensiones por bandera; Sidonie, el que se bajó entre el público de la Axerquía para versionear a los Supersubmarina con LN Granada a coro y grito popular, y luego en Carreteras infinitas requirió a los de las dudas infinitas para poder bailar. Pero, aunque miramos, nadie salió de atrás, nadie cantó con ellos. Siguen en la cuneta. En el marrón ese sin el que no hay emoción. Estoy seguro de que volverán. Seguimos esperándoles.