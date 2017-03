Carmen del Campo cierra después de 15 años de actividad y 132 exposiciones

"Esto no es un fracaso: es un avance". Carmen del Campo cierra la galería de arte que ha mantenido abierta en Córdoba desde comienzos de 2002, en dos locales sucesivos (en el pasaje José Aumente Baena y, desde septiembre de 2015, en la plaza de Chirinos), con un balance de 132 exposiciones (la última, de Sara Moyano), más de 80 catálogos editados, algunos en colaboración con instituciones como la Universidad de Córdoba y la Diputación, y 24 números de la revista Córdoba expone. "Hemos decidido tomarnos un tiempo de reflexión para indagar en nuevas ideas que puedan llevarnos a cotas más altas", indica la galerista, que centrará a partir de ahora sus esfuerzos en la "internacionalización" de su cartera de artistas y no descarta continuar en el futuro su proyecto expositivo, si bien en otras condiciones y otra ubicación.

"Estamos hablando del cierre del espacio expositivo, no de la empresa -explica Del Campo-: vamos a seguir trabajando con el objetivo de la internacionalización, que era uno de mis grandes retos cuando abrí la galería. Lo primero que había que hacer era dar a conocer estos grandes creadores a la ciudad de Córdoba, porque no se conocían y yo era consciente de eso, y ahora, con ese objetivo cubierto, llega el paso de la internacionalización. Las empresas son como las personas: nacen, se desarrolla, evolucionan y tienen que adaptarse a las circunstancias. Mi empresa morirá cuando yo muera. No puedo vivir sin hacer gestión cultural".

El centro de laciudad, considera Del Campo, "está prácticamente muerto"

¿No era compatible el salto internacional con el mantenimiento de la galería? "Ha habido un cambio social al que la empresa y yo nos hemos tenido que adaptar", responde, "y las dos actividades yo ahora mismo no puedo hacerlas al mismo tiempo, no tengo capacidad, necesitaría más recursos económicos y humanos, recursos que he tenido que reducir por la situación, al igual que redujimos el espacio expositivo para hacerlo más dinámico. Creo que ahora es más importante el reto de la internacionalización que seguir en un espacio ofreciendo más de lo mismo a los ciudadanos y los artistas".

Una labor que va a desarrollar a través de galerías de otros países, "ofreciendo a mis artistas como marchante", y ferias, "que es un ámbito más complicado porque se necesitan más recursos económicos, pero los iremos encontrando ahora que vamos a disponer de más tiempo". Ya hay contactos avanzados con una galería suiza que se ha interesado por los artistas de Carmen del Campo: "Hemos visitado a un gran número de ellos en sus talleres y estudio: Cristóbal Povedano, Enrique Brinkmann, Desiderio Delgado, Juan Luque, Paco Luque, Antonio Bujalance, Juan Zafra".

"Me siento muy satisfecha del trabajo que he hecho. Hemos tenido respuesta del público en general, que ha seguido visitando las exposiciones. En su momento ocupamos un vacío que existía en la ciudad y ahora supongo que tendrá que ser la Administración la que lo cubra", apunta Del Campo, que considera que las carencias de Córdoba en el ámbito de las galerías de arte "no se debe a que no exista público".

En estos 15 años "todo ha cambiado muchísimo: la ciudad, en la que la periferia se ha desarrollado mucho, se ha dado paso a otra generación...". Lo que no parece probable es que Carmen del Campo vuelva a abrir un espacio en el centro de Córdoba, "porque está prácticamente muerto, venir en coche es una incomodidad, no hay aparcamiento...". Se fijaría más bien en los centros comerciales, en los polígonos, en la periferia.

Carmen del Campo se suma a una larga y luctuosa relación: Arte21, TulaPrints, Cobalto, Maravia, Clave, Carlos Bermúdez, CoMbO..., galerías de arte de distinta naturaleza que lo intentaron en Córdoba y acabaron cerrando.