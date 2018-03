Carlos Saura: "Los productores de verdad han desaparecido"

El cineasta, fotógrafo y escritor, Carlos Saura, ha criticado este fin de semana que la industria televisiva está provocando una "censura previa" al cine porque "protegen sólo el estilo que les interesa; comedias ligeras y predecibles". El cineasta (Huesca, 1932) ha presentado la retrospectiva que la Filmoteca Española ha programado para los meses de marzo, abril y mayo y que se ha estrenado con la proyección de la película Cría cuervos tras la cuál ha mantenido un coloquio con el público.

Saura se ha mostrado receloso con el actual sistema de producción en el cine español ya que está limitando historias "más íntimas", de hecho, ha reconocido que tiene dos proyectos paralizados por no tener una contratación con una cadena de televisión. "Además, los productores de verdad han desaparecido", ha señalado porque se apuesta "continuamente" por el mismo estilo fílmico y "los mismos actores que aparecen repetidas veces en las películas y series de las cadenas; no hay sorpresas".

El cineasta prepara un musical sobre México y un retrato de Picasso con Antonio Banderas

Asimismo, ha calificado como "barbaridad" que sólo se puedan acceder a ayudas al cine del Ministerio "cuando estás contrato con una televisión".

Por otro lado, durante su intervención ha asegurado que en el cine español "siempre hay películas interesantes, otras normales y las que no valen para nada" pero que "no siempre hay que guiarse por los premios que tengan". De hecho, ha recordado sus inicios cuando los críticos de cine decían que su obra "era una mierda", hasta el punto de llegar a plantearse si "volvería a hacer una película", y ha recomendado a futuros cineastas que se muevan "por lo que quieren hacer y no por lo que les dicen que va a funcionar". A sus 84 años Carlos Saura es director de más de 40 películas, entre las que se encuentran La caza, Elisa, vida mía, El amor brujo o Flamenco, flamenco, escritor de tres novelas, con varios libros de fotografías publicados y una treintena de reconocimientos y premios nacionales e internacionales a sus espaldas.

La Filmoteca España no sólo ha querido rendir un homenaje a su obra fílmica, también a su fotografía con la exposición Fotosaurios de cine, con una selección de 25 piezas de su obra gráfica realizadas en los últimos quince años. La muestra se puede ver en la antesala del cine Doré en el horario habitual de las proyecciones y de forma gratuita de 09:30 a 11:00 de lunes a viernes y de 10:00 a 11:00 los fines de semana.

Según afirma esta institución cultural, esta muestra se ha pensado para que "el público pueda llevar consigo un recuerdo de ambos aspectos del universo estético de este polifacético director".