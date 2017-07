Capitanas verdades

La ficha ***** Pasión Vega & Noa. Fecha: jueves 6 de julio. Lugar: Teatro de la Axerquía. 3/4 de entrada.

Nada como la amistad. Poco como los amaneceres marineros, salados y con el viento de cara. Extraordinario viajar de orilla a orilla en una experiencia de crecimiento personal y musical. Nada como la complicidad forjada desde mucho antes de la primera nota, desde bocanas distintas y un mismo dios con forma de mar. Pasión y Noa se cruzaron un día y sonó una sirena marina en sus cabezas, un ancla las detuvo en seco, de esas que ya te condicionan y enriquecen el futuro por los restos. Intuyeron cercanas los velámenes de sus músicas, colindantes sus puertos de partida, y se vieron entroncadas ellas mismas en la lírica, y la elegancia y belleza de sus voces, que ahora ya nadie puede atribuir a arenas distintas. Decía Italo Calvino "¿Qué puerto puede acogerte más seguro que una gran biblioteca?". No se lo rebatiré, pero añádase otro atraque maravilloso: el de un puñado de bellas canciones en una noche de julio en Córdoba.

Durante el día, las nubes y la lluvia nos habían asustado con mar picada, pero ya de noche, el encrespamiento había dado paso a una bonanza que parecía imposible horas antes para la Axerquía. El Festival de la Guitarra abría su mano para dar permiso de amarre a dos féminas a las que Córdoba había demostrado sobradamente antes su cariño por separado. Y en una noche fresca y rejuvenecida por las aguas, en la que "bien se podría partir a la caída de la tarde de Haifa y llegar a Málaga por la mañana...", Pasión Vega y Noa lucieron primero sus nerviosas sonrisas para luego mostrar juntas y por separado lo pueden hacer patroneando codo con codo al frente de un rico timón común.

"Mar nuestro que no estás en los cielos" , se escucha nada mas comenzar, y una jaculatoria repleta de brújulas señalando al Mediterráneo fue espumando un repertorio limpio y fluido, que de tan natural que se presentaba parecía que no fuera obra de este cruce de mareas, sino que existiera desde siempre para confluir. No solo las voces iban consonantes. También sus siluetas resplandecían (un cañón de luz hubiera resaltado ese brillo propio) al tiempo que lo hicieron sus gestos, sus abrazos, dedicatorias y sorpresas. Hay mucha memoria escondida entre la forma de escoger las canciones. Muchos recuerdos. De Sabina a Ruibal, de Carlos Cano a las esencias sefardíes, de Serrat a emociones flamencas, de la reivindicación de la copla a la de las tres culturas, de la denuncia al amor, de la emoción a la melancolía. Todos los mediterráneos, no solo los suyos, tuvieron atraque en sus gargantas y en el acompañamiento de una impecable banda que incluía al delicioso guitarrista Gil Dor.

El público asistió en el tramo final, ya abandonado a la deriva, hipnotizado, a pasajes como La vida es bella, sin saber si aplaudir o dejarse helar por el escalofrío de cubierta. Antes ya lo habían hecho con Sonata de la Luna en Marrakesh, Es caprichoso el azar, A la sombra de un león, Y sin embargo te quiero… Pero, debían irse. Hora de zarpar hacia nuevos intrépidas citas. Todos nos quedamos hasta beber la última gota del barril de ron, como ellas, que tampoco querían irse, no en vano el capitán verdadero, embarca el primero y desembarca el postrero.