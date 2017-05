Cante, toque y baile al uso del 'colmao'

La ficha 'Sentir flamenco' Cante: Antonio Reyes. Toque: Diego Amaya. Baile: Lola Pérez (con Niño Seve, El Güeñi, José el Caja y José Pérez). Fecha: viernes 12 de mayo. Lugar: plaza de la Corredera.

El tercer espectáculo flamenco del Festival de los Patios en la Corredera de este año (el mismo cartel suspendido por lluvia el año pasado), a diferencia de los que le precedieron y se malograron por culpa de otra borrasca, nos posibilitó reencontrarnos el viernes con artistas que gustan por estos pagos. Atractivo Sentir flamenco, que incluyó a un cantaor como Antonio Reyes que la afición siempre agradece por su calentita voz reposada en su decir, no muy frecuente ni a la moda del momento, pero apropiada y con el sabor que el chiclanero imprime con personalidad y buen gusto, distinguiéndole por ello del resto de la nómina procedente de su geografía natal, aunque sin perder los rasgos que el cante gaditano luce en formas de hacer y oficiar, siempre del agrado del orbe flamenco.

Lo que Reyes empleó tras comparecer el presentador -el desaparecido Agustín Gómez fue recordado-, en cuantos palos acometió, con finura y aroma salinero. Primero en varias alegrías, en las soleares de Cádiz y los Puertos, como en tangos de la Paquera, tanda de bulerías, para mejor despedirse del público con un fandango personal que fue muy jaleado. Dejó sentado su buen oficio, aunque hay que afearle el no estar muy atento para que los textos en los que apoya los distintos estilos sean mejorados, y no los manidos de cantaores menos cuidadosos (pero, es verdad, con los matices que no faltan en ninguno de sus cantes siempre canónicos). A ello naturalmente contribuyó el pulcro tocaor Diego Amaya, adecuándose, siempre atento, sumando con su desarrollada técnica y demostrados conocimientos, no ya del instrumento de las seis cuerdas, sino del cante, que en sus manos suena más grande.

A Lola Pérez no la vamos a descubrir hoy en su ciudad natal, pues, para suerte de quienes la admiramos, verla bailar es frecuente. Disciplinada y vocacional, hace de su carrera artística un disfrute. Acomete sus actuaciones con nítida locuacidad y plástica jonda, transmitiendo con emoción lo que exhibe cual profesora entregada a magistrales lecciones. Elogiarla no será suficiente para dar cuenta de su majeza e imagen sobre las tablas. El viernes, con su elenco en escena aguardándola, apareció de rojo carmín y seductor abanico, contoneándose, mientras con estudiado pose cruzó la escena para del tirón hacer mutis, volviendo a comparecer al instante ya cambiada la terna, con bello vestido gris perla de lunares y mantón, para acometer un hermoso baile por soleá. Y después, ataviada con nuevo mantón conjuntado con el verde esperanza de un vestido de volantes, tanda de cantiñas gaditanas y cordobesas.

En resumen, airosa figura colocando brazos y manos, medidos desplazamientos y zapateados, ajustándose en desplantes y vibrantes cierres, con movimientos y pasos descritos con la brillante estética que el toque y el cante demandaban, complementada con la precisa aportación del cuadro de artistas que la acompañaban, contribuyendo a la apoteosis final que el público supo premiar en el fin de fiesta.