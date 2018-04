Cannes rendirá homenaje a los actores Jane Fonda y John Travolta

La 71 edición del Festival de Cannes tendrá como invitados en la Croisette a los actores estadounidenses Jane Fonda y John Travolta dentro de su sección de clásicos, en la que también se proyectarán películas del mexicano Emilio Fernández y del argentino Fernando Pino Solanas.

Fonda defenderá con su presencia el documental Jane Fonda in five acts, de Susan Lacy, que repasa su carrera cinematográfica, su lugar en la historia del siglo XX y su relación con los distintos hombres de su vida, según avanzó ayer el certamen.

Travolta, por su parte, atraerá todas las miradas con la proyección de Grease, el musical que le lanzó a la fama internacional en 1978.

La sección de clásicos de Cannes presenta películas antiguas y cintas restauradas. Se creó con el objetivo de acercar al público a "la memoria del cine". Así, Be natural: The untold story of Alice Guy-Blaché, de Pamela B. Green, recordará la trayectoria de "la primera mujer cineasta, productora y directora de estudio de la historia del cine".

En total, una veintena de cintas que mezclan "tesoros desconocidos" y obras cinematográficas consagradas, con el testimonio en directo de sus productores, distribuidores, directores o de aquellos que han trabajado por su supervivencia.