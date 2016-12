El C3A recibemás de 1.200 visitantes en su primera semana

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), que fue inaugurado el lunes 19 de diciembre por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha recibido en su primera semana de apertura al público más de 1.200 visitantes.

Así lo indicaron fuentes de la Consejería de Cultura de la Junta, que precisaron que el total de visitantes hasta ahora ha sido de 1.251 personas, teniendo en cuenta que ha estado abierto los días laborables (con motivo de la Navidad cerró los días 24, 25 y 26 de diciembre).

El C3A se ha puesto en marcha, tras una inversión de la Junta de Andalucía de cerca de 30 millones de euros, como un espacio con vocación de convertirse en el centro de referencia para la creación y producción artística en la comunidad autónoma, y arranca con un programa de bienvenida especialmente dedicado a la ciudadanía.

Cuenta con más de 1.000 metros cuadrados de talleres para la creación visual y laboratorios para el audiovisual, lo que permitirá desarrollar proyectos en el ámbito de la pintura, la escultura en metal y madera o el trabajo con cerámica, así como otros que requieren tecnología digital, como la fotografía y el vídeo.

Su programación inaugural incluye tres exposiciones que podrán visitarse hasta el 16 de abril. Se trata de Englishes, de Nicoline van Harskamp, The value in mathematics: How do we learn (El valor de las matemáticas: cómo aprendemos), de Falke Pisano, y Montaña negra, proyecto coordinado por el artista gaditano Daniel Silvo. Asimismo, hasta el 17 de enero el centro acogerá una programación especial que incluye espectáculos de danza y circo, talleres didácticos y creativos y proyecciones, entre otras actividades dirigidas al público familiar.

Por otra parte, el programa Iniciarte, con el que la Consejería de Cultura promueve y difunde la creación andaluza de vanguardia, celebra estas fiestas talleres infantiles donde los niños desarrollarán su libro de artista. Se celebrarán en la sala Iniciarte de la Delegación Territorial de Cultura (calle Capitulares) mañana y el viernes. Los talleres comenzarán a las 16:30 y tendrán una duración de una hora y 45 minutos. La edad de los niños que quieran inscribirse debe ser entre seis y diez años.