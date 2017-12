El C3A recibe más de 21.000 visitas durante su primer año de apertura

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (C3A) abrió hace un año sus puertas. Todo el tiempo que transcurrió hasta que el edificio de Miraflores se puso en marcha fue largo, muy largo. Ahora, cuando han pasado 12 meses desde su apertura, el espacio cultural contabiliza 21.000 visitas anuales, tal y como destacó ayer el consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, que visitó el centro junto a la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, la delegada de la Junta en Córdoba, Esther Ruiz, y el director artístico del C3A, Álvaro Fominaya. Para Vázquez, este año de vida "ha supuesto 12 meses intensos de actividad que han ido ofreciendo una perspectiva multidisciplinar en todos los géneros del arte contemporáneo". Por esto mismo, el titular andaluz de Cultura afirmó que el gobierno autonómico está "francamente satisfecho" con esas 21.000 visitas que suponen que el centro cultural "empieza a desplegar todas sus posibilidades y que va a seguir creciendo". Vázquez destacó las seis grandes muestras que ha albergado el C3A durante este tiempo, así como distintas actuaciones de compañías de artes escénicas y la fachada mediática. Al mismo tiempo, el consejero de Cultura destacó la vertiente educativa de este espacio que ha acogido hasta el momento 80 talleres en su aula Centro del Arte, una actividad promovida en los centros escolares. Con ello, Vázquez señaló que el gran objetivo de la Junta en este sector es "acercar el arte contemporáneo al público joven para crear cantera y construir una sociedad mejor". En cifras, el consejero manifestó que la Junta ha destinado en los presupuestos 5,5 millones de euros para el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), al que está adscrito el C3A, una cifra un 56% mayor que la del año anterior. En esas cuentas, añadió, también aparecen 742.000 euros para programas culturales, así como 100.000 euros más para la adquisición de obras de arte. Con esta apuesta, sentenció Vázquez, se muestra "el compromiso de la Junta con el C3A que tiene que ser referencia más allá de las fronteras andaluzas y de España".

La actividad que culminará la programación de este año en el C3A es una muestra de obras de Yoko Ono, realizadas o adaptadas específicamente para Córdoba. Como explicó Álvaro Fominaya, Yoko Ono es un "referente para otros artistas porque hacia ella miran" éstos.

Pero la exposición de la artista japonesa no es lo único programado en el espacio cultural para estas próximas semanas. Durante el mes de enero se llevará a cabo la primera obra para la fachada mediática del C3A, que en estos momentos está siendo creada por el artista Jim Campbell, considerado como el pionero de lo que se conoce como LED Art, además de uno de los referentes dentro del arte de los nuevos medios y que será colofón de esas actividades del primer aniversario.

Además, con motivo de las fiestas navideñas el C3A organiza una serie de talleres que se llevarán a cabo los días 27, 28 y 29 de diciembre y 3 y 4 de enero. Tal y como informó la Junta, se trata de cinco talleres dirigidos a niños y familias que pretenden acercar la creación contemporánea a los más pequeños. Habrá, en este caso, talleres de arquitectura expositiva que abordarán la idea y la construcción del centro como un espacio de exhibición. Los niños, en esta actividad, tendrán que construir su propio centro de arte y hacer de arquitectos o comisarios. Además, los alumnos de la Escuela de Arte Mateo Inurria y del instituto de Educación Secundaria Bujalance continuarán con un taller que aborda, en la época actual, los estudios que en su día hiciera Isidoro Valcárcel y que ahora se concentran en la exposición 12 ejercicios de medición sobre la ciudad de Córdoba.

Todo lo citado anteriormente son talleres y muestras que el espacio de Miraflores acogerá en los días próximos, sin embargo durante este año el C3A ha sido centro de la creación contemporánea con grandes exposiciones. Las muestras inaugurales fueron tres: Englishes, de Nicoline van Harskamp, The value in mathematics - How do we learn? (El valor de las matemáticas: cómo aprendemos), de Falkse Pisano y Montaña Negra, de Daniel Silvo. En Englishes, obra que arrancó en 2013 y que aún continúa en activo, Nicolina van Harskamp explora el uso que del inglés hacen los hablantes no nativos en una perspectiva donde hasta el humor tiene cabida. Falkse Pisano llevó al C3A su examen de la relación que muchas veces se da, aunque no lo parezca, entre la cultura y las matemáticas y en Montaña Negra Silvo reunió a siete artistas que durante cuatro meses pudieron desarrollar su trabajo en sus correspondientes disciplinas, además de debatir sobre los temas de actualidad que le afectan a todos ellos.

Junto a estas tres muestras inaugurales ha habido otras tres grandes exposiciones, dos de ellas aún expuestas. Se trata, en este caso, de Círculo íntimo: El mundo de Pepe Espaliú, donde se mostraron 75 obras del artista cordobés, uno de los más importantes de su época; la ya citada Isidoro Valcárcel. 12 ejercicios de medición sobre la ciudad de Córdoba y Constelaciones. Poesía experimental en España (1963-2016), con obras de varios artistas donde se aborda por primera vez la presencia y repercusión de la poesía visual y experimental en España.