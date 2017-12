El C3A recibe más de 21.000 visitas durante su primer año

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (C3A) cumple su primer aniversario tras haber recibido durante estos 12 meses más de 21.000 visitas. Así lo ha informado hoy el consejero de Cultura de la Junta, Ángel Vázquez, que ha apuntado que durante este año el C3A "ha ido ofreciendo actividades de multiciplicidad" con lo que el gobierno andaluz está "francamente satisfecho". Para Vázquez, el espacio cultural "empieza a desplegar todas sus posibilidades" por lo que entiende que debe de seguir creciendo.

Durante este año el C3A ha acogido seis grandes muestras, espectáculos de compañías de artes escénicas y el fondo de la Filmoteca de Andalucía. Además, también se han celebrado 80 talleres, algunos con artistas y otros tantos con centros escolares.

El consejero de Cultura ha destacado que este año los presupuestos autonómicos contemplan 5,5 millones de euros destinados al área, concretamente al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), al que el C3A está adscrito.

La principal actividad que centra el aniversario del espacio de Miraflores es una muestra con tres obras de la artista Yoko Ono, que expone por primera vez en Andalucía, y que ha adaptado sus creaciones para Córdoba. Se tratan, en este caso, de To see the sky (Para ver el cielo), Wish tree for peace (Árbol de los deseos para la paz) y Mend you heart in four seasons (Pieza para zurzir tu corazón en cuatro estaciones).