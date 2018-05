Bodas de oro con el cante

La ficha 'El pele y amigos. 50 años de cante' Cante: Manuel Moreno El Pele, Alonso Rancapino, Antonio Mejías, Eva de Dios, Nani Cortés, Lya, Julián Estrada, Lin Cortés y Marina. Toque: Niño Seve, Pepe Habichuela y Manuel Silveria. Guitarra eléctrica: Raimundo Amador. Violín: Paco Montalvo. Baile: Pilar Astola, Rafael Amargo, Mariví Palacios y Antonio Alcázar. Presentadores: Rafael Cremades y Juan y Medio. Fecha: viernes 18 de mayo. Lugar: Teatro de la Axerquía. Media entrada.

Más o menos con puntualidad, sonido y orden en precario, se inició una réplica del homenaje que se le dedicó a Manuel Moreno Maya El Pele hace unos meses en Madrid, con indiscutible merecimiento, como ahora en el Teatro de la Axerquía de Córdoba el pasado viernes, por su más de medio siglo de cantaor consagrado como icono del arte flamenco. Una reconocida muestra de admiración por parte de sus compañeros y como profeta en su terruño natal, no faltando esa noche el afecto de la afición por todos estos años que el artista siempre ha tenido el referente de su innata vocación, ejerciendo con la inconfundible identidad de esta ciudad.

Velada con inicio algo frío, no por la climatología, pero de emociones de menos a más durante el resto del encuentro, en que El Pele finalmente pletórico se enseñoreó como objeto de tal valoración por tantos artistas que a lo largo de los años compartieron vida y flamenco. No por los que antes habíamos leído que vendrían, por otra parte nada raro en los, en principio, apasionados brindis al sol del personal, agradeciendo no obstante y oficiando él, como maestro de ceremonia para con su "homenajeadores" asistentes o no, cuando hacían su oferta artística ante el público que, también estuvo en el encuentro que relatamos, contagiados todos y rindiéndole cariñosas y sinceras muestras con sonoras ovaciones.

Un variado repertorio conformando el cante, baile y toque de diferente factura, como se indica en la ficha de participantes arriba reseñada. Comedido desarrollo y por ello racionalizadas dos agradables horas y media, que se pudieron disfrutar, sobre todo con mayor clamor cuando primero en el fin de fiesta los flamencos más eclécticos con Amador a la cabeza, exhibieron sus preferentes rasgos artísticos, poniendo al personal de pie moviendo el esqueleto, y después todas las bulerías por parte de los más ortodoxos actores incorporados, sumándose, para que la noche no decayese cuando aún, ya en la calle, cada cual en dirección a su destino se diera su pataíta.

Buena ocupación del enorme foro por quienes en vez de irse al ferial este año -inaugurándose la fiesta en El Arenal a la misma hora-, acompañaron al homenajeado con agrado haciéndose eco de la convocatoria de aquella fiesta y, respaldando asimismo, la presencia del elenco que se sumó a la cita.