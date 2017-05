Bardem recalca que "siempre" ha cumplido con sus obligaciones fiscales

El actor Javier Bardem ha defendido hoy que "siempre" ha cumplido con sus obligaciones fiscales, tras ser sancionado por dos infracciones tributarias leves por un valor total de 151.000 euros, que el artista ha achacado a diferencias interpretativas entre Hacienda y sus asesores fiscales.

En un comunicado, el actor se ha declarado "sorprendido" por las informaciones en las que se le ha acusado "de defraudador a Hacienda", tras conocerse que el Tribunal Supremo ha confirmado dos sanciones por la liquidación del IRPF de 2006 y 2007 de la sociedad Pinguin Films S.L., de la que era socio y administrador único.

Bardem recalca que el Supremo lo ha sancionado por "infracciones leves" que se resolvieron "hace años" y ya ha liquidado tanto las partidas en las que existían diferencias de interpretación como las dos sanciones por infracciones leves, que el actor había recurrido.

Además, expone que entra "dentro de toda normalidad" que existan "diferencias" de interpretación entre Hacienda y los asesores fiscales o tributarios "a la hora de liquidar determinados conceptos", lo que según destaca es lo que "ha ocurrido en el presente caso, como ocurre a miles de personas cada año".

"Y me interesa destacar que no albergo otra voluntad que la de seguir cumpliendo la ley y sus obligaciones tributarias en el sentido que marcan las normas, como siempre he hecho desde que empecé a tributar en los inicios de mi carrera", concluye el actor.

Por su parte, el abogado de Bardem, Mario Sol, ha referido que el intérprete paga sus impuestos y ha declarado en España "todas las cantidades que ha percibido desde el inicio de su carrera profesional".

También ha argumentado que el actor ha asumido la interpretación de la Agencia Tributaria en la revisión de sus declaraciones de los ejercicios 2006 y siguientes, pagado las cuotas y sanciones y cumplido "todas sus obligaciones fiscales".

Por ello, concluye que la sentencia, "que con tanto ruido mediático ha sido divulgada", no es "ni más ni menos" que una revisión de la Agencia Tributaria, "como tantas otras que, por supuesto, acata".