'¡Ay Carmela!' llega al Teatro Góngora como un canto a la supervivencia

¡Ay Carmela!, la obra más exitosa de José Sanchís Sinisterra y todo un clásico de la dramaturgia contemporánea en España, llega esta noche al escenario del Teatro Góngora (20:30). El título, muy representado, regresa a las tablas de la capital cordobesa con un nuevo montaje cuyo reparto integran Cristina Medina y Santiago Molero, bajo la dirección de Fernando Soto.

La historia cuenta las vicisitudes que tienen que afrontar Carmela y Paulino, una pareja de actores que se buscan la vida en la zona republicana dando funciones allá donde pueden. Por error, cruzan la línea que separa a los dos bandos contrincantes de la guerra civil española y, de forma sorpresiva, recalan en la villa de Belchite -plaza que el Ejército Nacional acaba de liberar-. Asustados, los dos artistas se verán forzados a improvisar una velada teatral para entretener a la tropa y celebrar la derrota del enemigo rojo. Sin embargo, lo que comienza como un acto festivo de homenaje a los vencedores terminará como una trágica comedia.

El director se distancia del tono político o reivindicativo que se le suele dar al espectáculo

Según señala Fernando Soto, a la hora de plantear su propuesta de ¡Ay Carmela! ha querido distanciarse del tono político o reivindicativo que en ocasiones se le da a este espectáculo. "Ésa es la grandeza del teatro, que un texto puede tener muchas visiones diferentes y todas aportan algo, lo enriquecen", afirma. En su caso, ha querido volver a lo que considera los orígenes de la obra, "que no es más que la relación de dos pobres seres humanos -en este caso, dos cómicos-, en un contexto tan brutal como es una guerra, donde la palabra justicia se vuelve sorda por el ruido de las bombas". "Vemos ¡Ay Carmela! como la historia de dos supervivientes que lo único que tienen para continuar vivos es tenerse el uno al otro", subraya el dramaturgo. "En definitiva, la obra es un canto a la supervivencia, a la dignidad del ser humano", explica. El director del montaje destaca también que si algo reivindica esta obra "es la idea de que los muertos no deben caer en el olvido, que los muertos acaban de morir cuando dejamos de recordarlos".

En esta misma línea, el propio Sanchís Sinisterra señala en una entrevista que su texto "bien vale para los desaparecidos de Argentina o Chile, para los asesinados en Medellín o México, el drama de Sarajevo, la salvajada de los campos de concentración nazi y tantos y tantos casos más". "Eso quiere decir que la obra no ha envejecido demasiado o que las circunstancias han exigido que ese acto de memoria siga vigente, lo cual es muy triste", asegura. El dramaturgo explica también que "el hecho de tener que seguir exigiendo que los muertos no pueden ser olvidados, que tenemos un deber para todos aquellos que siguen en fosas comunes, me produce un punto de melancolía, un sentimiento ambivalente".

De las cerca de 60 obras teatrales que ha escrito Sanchís Sinisterra no es éste su texto más querido, pero el autor valenciano reconoce que es el que más éxito ha tenido y el más solicitado. Estrenada en noviembre 1987 -la obra fue escrita a lo largo de 1986- en el Teatro Principal de Zaragoza, de ¡Ay Carmela! se han hecho numerosos montajes, protagonizados por grandes actores y actrices en todo este tiempo: José Luis Gómez y Verónica Forqué, Manuel Galiana y Kiti Mánver, Santiago Ramos, Eduardo Velasco, Elisa Matilla, Natalia Menéndez, Jacobo Dicenta... y dirigidos por figuras de la talla de José Luis Gómez, Miguel Narros o José Bornás, entre otros. El texto de ¡Ay Carmela! se ha representado en países de todo el mundo y cuenta también con una conocida versión cinematográfica, dirigida por Carlos Saura en 1990 y que fue un gran éxito de taquilla en España. Con Carmen Maura y Andrés Pajares en los papeles de Carmela y Paulino, la cinta obtuvo en el año 1991 la friolera de 13 premios Goya -entre ellos, los de mejor película, director, actor y actriz protagonistas- de los 15 a los que estaba nominada.