Avanti crea una escuela para ahondar en las habilidades emocionales

Teatro Avanti pondrá en marcha en octubre una Escuela de Creatividad e Inteligencia Emocional dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años con el objetivo de que profundicen "en las habilidades que tienen pero no lo saben" de cara a su incorporación al mercado laboral, explicó ayer el director de Avanti, Julián Molina. En ese sentido, destacó la creatividad, la innovación, las habilidades relacionales y comunicativas como aspectos que necesitan las empresas y compañías actuales, siendo esenciales para la persona que busca un trabajo.

Por eso, el reto de la escuela de Teatro Avanti es "preparar al alumnado para que pueda hacer frente a estas nuevas exigencias del mercado laboral, ayudando a potenciar" esos aspectos, indicó Molina, que presentó esta nueva iniciativa junto a la actriz y profesora Elia Sánchez. Así, hizo hincapié en que hoy en día, en cualquier sector profesional, "además de los conocimientos técnicos hay que demostrar el ser capaces de aportar ideas innovadoras y diferenciales, y éstas se pueden adquirir a través de todo un proceso de creación artística como fuente de inspiración y de experimentación, como forma diferente de entender y enfocar los retos profesionales en cualquier sector".

Está dirigida a personas entre 18 y 30 años que quieran incorporarse al mercado laboral

Hace años que Avanti puso en marcha el proyecto Teatro y empresa para aplicar las herramientas de las artes escénicas al mundo empresarial. Desde entonces han hecho multitud de actividades con sectores tan variados como la sanidad, la cultura, alimentación o el deporte. Sin embargo, esas actividades estaban circunscritas a un proyecto determinado y un tiempo y "los empresarios nos decían que los jóvenes que les llegaban tienen muchos conocimientos pero hay otra serie de habilidades de las que carecen, como empatía, control emocional o afectividad", apuntó Molina.

Eso despertó el interés de Proyecto Avanti de ir profundizando en ese campo. "Nos dimos cuenta de que hay actividades que se desarrollan con este objetivo, incluso las mejores universidades del mundo trabajan en ello", e hicieron un trabajo de investigación que ha dado como resultado la creación de la Escuela de Creatividad e Inteligencia Emocional. Para ello, el eslogan que han acuñado es "Looking for the best, es decir, buscando lo mejor, pero para uno mismo", concluyó Molina.