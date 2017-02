Arévalo espera que el triunfo en los Goya impulse su próximo proyecto

Raúl Arévalo y José Antonio Bayona compartieron el triunfo en la 31ª edición de la gala de los premios Goya con sus películas Tarde para la ira, que se llevó cuatro galardones, entre ellos los de mejor cinta y guión original, y Un monstruo viene a verme, que recogió nueve, entre ellos el de mejor director. Tras las primeras sensaciones sobre el escenario y ante las cámaras, ya de madrugada reflexionaron en la sala de prensa sobre lo que significan estos logros y sus expectativas para el futuro. Arévalo, que compareció junto a la productora Beatriz Bodegas, prometió en primer lugar volver a dejar de fumar, para luego afirmar que lo "ideal" sería no tener que depender de tres canales de televisión a la hora de hacer películas. A lo que Bodegas añadió que eso es "difícil". En todo caso, el actor convertido en director prefiere no ver el éxito en su debut tras la cámara como una pesada responsabilidad cuando encare su segundo trabajo, del que solo tiene una idea pensada y hay que "empezar a escribir". "Yo prefiero pensar que ojalá sirva para adelantar la próxima película y no tardar tantos años", aseguró.

Pese a ello, aclaró que todo el tiempo que transcurrió desde que se inicio el proyecto hasta que se ha hecho realidad le ha servido para "madurar" mucho más la película, una cinta que no sabe si ha triunfado porque tiene "alma", algo que afirma su productora. Para Arévalo, es más bien una "cosa mágica" que no se puede controlar.

"Siempre he querido ser director, canalizar las cosas de mi lado oscuro", añadió antes de admitir que no sabe cuánto hay de intérprete y de cineasta dentro de él. En todo caso, lo que sí sabe es que esa doble condición le permite dar a sus actores la libertad que necesitan para que prueben cosas sin miedo a equivocarse. La que parece tenerlo más claro es la productora del film, que coloca la clave de su éxito en el "talento brutal" en la dirección de un Arévalo "capaz de atrapar al público". Tarde para la ira se reestrenará en 150 salas de cine.

Por su parte, Bayona, que se confesó "emocionado" por los logros de su cinta, dijo que "ojalá" todos los canales promocionaran cine como ha hecho Telecinco (productora de su largometraje) con Un monstruo viene a verme. El realizador se extendió también en su mensaje sobre el escenario en defensa de la cultura. "Quería expresar que no apoyar la cultura va en contra de uno mismo. Esta semana he oído a dirigentes que no han visto las películas de los Goya y eran de todos los colores", advirtió.

En este sentido, recordó que España tiene "la herencia cultural que tiene" después de haber sufrido una dictadura. En todo caso, se felicitó de que el público español tenga cada vez menos problemas en ver cine español. "Están los números. Quedan cosas por hacer", dijo. Y ahí apuntó que existe una polarización en el cine español porque cada vez es más difícil hacer películas medianas. No obstante, aunque reconoció que en España su filme es una "superproducción", precisó que en el extranjero es "mediana".

Sobre los Goya, admitió que se le resiste el de mejor película e insistió en que Un monstruo viene a verme es muy bonita pero difícil de contar y llevar a pantalla. "Lo sufrimos desde la sala de montaje. Dentro de la dificultad evidente de una película como esta figura encontrar la manera de contarla. Es muy difícil", explicó. Por eso, afirmó que le debe al público el "éxito" que ha cosechado. "Me motivan especialmente las películas arriesgadas que llevan al espectador a zonas mas arriesgadas. Estoy contento de lo conseguido", subrayó.

Por su parte, Emma Suárez, triunfadora de la noche al subir dos veces al escenario para recoger primero el cabezón a la mejor actriz de reparto por La próxima piel y después el de actriz protagonista por Julieta, destacó la "responsabilidad" de una hazaña solo conseguida por Verónica Forqué 30 años antes. "Es una noche excepcional. Me acuerdo mucho de Pilar Miró. Está muy presente siempre, pero hoy también", aseguró.

La actriz reflexionó sobre la "incertidumbre" que acompaña al oficio y la "inseguridad" constante, al ser preguntada por la sensación de que está viviendo una segunda vida como intérprete. En este sentido, destacó que hay momentos en que se pasan malas rachas, también crisis en el cine y, por eso, es de "agradecer" que directores como Pedro Almodóvar cuenten historias de mujeres que han vivido. "Estoy en un momento especial. Está bien crecer y ser mayor", agregó.

También recordó que se ha dedicado durante un tiempo al teatro y que en el cine "hay buenas y malas rachas", pero se declaró "impactada" por la "cifra de paro" en el sector que había escuchado esa noche, en referencia a que solo el 8% de los actores en España viven de su trabajo.