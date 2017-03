Aramburu ensalza la educación y la cultura como salvación del terrorismo

La educación en los valores del cristianismo y el interés por la cultura son dos de los factores por los que Fernando Aramburu no cayó en el "abismo de la violencia" que es el terrorismo. El escritor vasco presentó ayer en la Feria del Libro Patria, una obra que va camino de los 200.000 ejemplares vendidos y en la que se adentra en el universo de ETA; en el de los asesinos y el de las víctimas. "Podía haber caído en ese abismo de la violencia como agresor. Muchas veces me he preguntado qué pasó para que yo no cayera y otros que estaban en mi colegio sí", manifestó el escritor.

En el acto -que estuvo presentado por el responsable de la sección de Cultura de el Día Alfredo Asensi- Aramburu desgranó los tres motivos por los que cree que se salvó de ese terrorismo. El primero es que tuvo "la fortuna de nacer en una ciudad, hubiera sido diferente en un pueblo porque es más difícil discrepar". Lo segundo que resaltó fue "la educación cristiana que recibí de niño". Aunque el escritor confesó que no es practicante, esa educación sí le dio unos criterios morales "como la idea del amor al prójimo, cosa incompatible con hacer daño".

Para el autor ETA "es una vivencia muy cercana que me acompaña desde que nací"

La tercera respuesta que ha encontrado es su interés por "los libros y la cultura, que nos alejan del hombre de las cavernas". Así, recordó que "por fortuna", con 15 años ya tenía unos horizontes en los que estaba la pintura, viajar o conocer otras personas y culturas.

Aramburu (San Sebastián, 1959) aseguró que cuando entregó al editor este libro en febrero de 2016 "ni en mis sueños podía pensar que iba a ocurrir lo que ha ocurrido" ya que Patria se ha convertido en un fenómeno social. De hecho, en las presentaciones "al principio hablaba de literatura y construcción del libro, y ahora no tengo respuesta" ya que "está dando lugar a un debate múltiple". En ese sentido, recordó a Rafael Chirbes, que decía que las novelas no generaban conversación: "Pensé que tenía razón, pero ahora no puedo decir lo mismo", aseveró.

El autor de obras como Los peces de la amargura o Años lentos destacó que "el terrorismo es mucho más que un tema, es una vivencia muy cercana que me ha estado acompañando desde que nací". No en vano, él nació en 1959 y ETA en 1958. La primera vez que oyó hablar de la banda terrorista fue a los 11 años, "sin saber lo que se escondía detrás". Fue en 1970, cuando ETA secuestró a Eugene Bëihl, cónsul de la República Federal de Alemania.

Aramburu aseguró que lleva "como una vivencia dolorosa el terrorismo" y la pérdida de personas por los atentados, "muchas de ellas conocidas". Por eso, "sería raro que habiendo nacido donde nací" este tema "no hubiera llegado a mi literatura".

Así, Aramburu explicó que el inicio de Patria fue una anotación que hizo en una página en la que se refería a una mujer que había perdido a su marido en un atentado y quería que le pidieran perdón. En ese momento, esa nota no fructificó. Sin embargo, años después leyendo un libro vio el final de esa historia. "Yo no tenía ningún argumento, he improvisado de principio a fin", señaló el autor, aunque aclaró que "para no perderse uno toma una serie de decisiones previas". Por ejemplo, sabía de antemano que Patria iba a tener nueve protagonistas. También se refirió a que todas sus novelas tienen por lo menos un episodio de cementerio, y "en esta me he pasado".

Entre los temas que aparecen en este libro está la vinculación de la Iglesia católica con ETA: "¿Ha existido ese tipo de curas? La respuesta es sí, aunque no se puede decir que fuese toda la Iglesia porque sería injusto", matizó. En ese sentido, indicó que al igual que había sacerdotes "que estaban dentro de ETA e incluso recogían el impuesto revolucionario", también había otros "perseguidos y amenazados".