José Antonio Rodríguez pone rumbo a EEUU con el sello de La Noche Blanca

José Antonio Rodríguez comienza esta semana su tercera gira por Estados Unidos. "Allí lo normal es que la primera vez no te conozcan, la segunda sepan que has estado y la tercera ya empiecen a saber de ti... Yo he tenido la suerte de que desde la primera conocían mi trabajo y tenían mis discos", señala el artista cordobés, que arrancará en el noroeste del país (Seattle, Portland, Lincoln City) y bajará por California (Fresno, Los Ángeles, San Diego) hasta Tijuana y Ensenada, ya en México. Una relación de conciertos (de presentación de su nuevo disco, Adiós muchachos...), clases magistrales en universidades y escuelas de música y otras actividades que se desarrollará hasta la segunda semana de marzo y en la que el cordobés promocionará La Noche Blanca del Flamenco, un acontecimiento en el que ha participado en diversas ocasiones.

"Está muy bien que nosotros, que lo conocemos, digamos que el flamenco es algo estupendo, pero hay que venderlo fuera porque sigue siendo un gran desconocido", indica el músico sobre esta iniciativa que le planteó el Ayuntamiento. "Siempre represento al flamenco de mi tierra y ahora lo haré con más gusto, porque La Noche Blanca del Flamenco es un acontecimiento muy conocido para nosotros pero que necesita apoyo desde fuera. Y abarca mucho más que una serie de espectáculos: la ciudad, el entorno, el Concurso Nacional, el Festival de la Guitarra...". La actividad promocional se desplegará en las diversas citas del tour. Los diplomas de asistencia a las clases del guitarrista, por ejemplo, estarán certificados por La Noche Blanca del Flamenco. Una experiencia "que probablemente se prorrogue en la gira que haremos un poco más adelante en Rusia".

A su regreso a España, Rodríguez continuará la gira de Manhattan de la Frontera, que arrancó en Madrid el pasado junio y que supone una actualización, dos décadas después, de una de las obras por las que es más conocido en el mundo musical. "Manhattan lo llevaremos fuera más tarde... En Estados Unidos tardan en asimilar este tipo de espectáculos tan grandes para guitarra, con una formación tan compleja", explica el artista, que el mismo día de su llegada (16 marzo) actuará en Albacete y posteriormente en Badajoz y que presentará en los próximos meses esta propuesta en Córdoba.

"Manhattan de la Frontera es un concepto -apunta el cordobés-. Nunca tuve la posibilidad de desarrollarlo porque nunca se entendió. Afortunadamente, gracias al nuevo manager que tengo y al equipo maravilloso que me rodea, ahora se dan las condiciones. No es un concierto al uso. Somos 12 personas entre técnicos y músicos y hay una infraestructura técnica tremenda. Hay temas de Manhattan y de otros discos, temas nuevos..., y utilizamos recursos escénicos que hasta ahora no se habían utilizado con la guitarra. A mí me parece original desde el punto de vista de la creatividad. Conmigo vienen José Carlos Nievas, habitual en mis trabajos audiovisuales, y Pedro Serrano en el diseño de iluminación". A Rodríguez le sorprende que aficionados jóvenes le pidan Manhattan de la Frontera: "Cuando lo toco me dicen que parece que está hecho ayer, pero es un tema de principios de los 90, si bien el disco salió más tarde. Que ese disco saliera fue un milagro, salió por la apuesta de una discográfica independiente, y de hecho cuando una multinacional la absorbió quitó el disco de en medio. Nunca fue entendido. Es mi disco más conocido y casi nadie lo tiene. Lo secuestraron. A ese proyecto no se le dio la oportunidad entonces y ahora es el momento de desarrollarlo, me lo puedo permitir porque sigo creyendo en él". Lo que no está en la agenda es un nuevo disco Manhattan de la Frontera: "Me lo planteé hace algunos años, incluso se hizo una nueva mezcla, pero fue decepcionante. Estuvimos quince días en el estudio, gente muy profesional, y no había manera de que aquello sonara como sonaba el original. Hay cosas que es mejor que estén donde tienen que estar y se queden donde están, mantenerlas en el recuerdo".

Rodríguez es candidato a siete galardones en la novena edición de los Premios de la Música Independiente (MIN), entre ellos los de mejor artista, álbum de flamenco (Adiós muchachos...) y producción musical: "Una sorpresa. Siempre tuve una discográfica detrás, y digo detrás porque delante nunca se pone..., pero quise que mi último disco fuera algo especial en todos los sentidos, y por eso es una autoproducción. Me dijeron que lo habían presentado a estos premios y creo que es donde debe estar, en la música independiente". Hasta el 28 de febrero se puede votar en la web de los MIN para elegir las candidaturas que pasarán el examen del jurado.