Esta no es otra Andalucía de vagos

Luis Cernuda la describiócomo "un desierto que llora mientras canta", como "el sur de ligeros paisajes dormidos en el aire, con cuerpos a la sombra de ramas como flores o huyendo en un galope de caballos furiosos" en su poema Quisiera estar solo en el sur. Carlos Cano, como "la tierra sin amos, la tierra de espigas" en el tema Verde, blanca y verde. Andalucía fue, es y será una fuente de inspiración para cualquier artista enamorado del sur, el mediodía y la libertad. Juan Gómez Canca (1982, Málaga), alias El Kanka, se propuso hace unos meses escribirle "una canción de amor" a su tierra. "Me nació hacerlo, no fue algo premeditado. Además, nunca le había dedicado un cachito de tema a Málaga, ni una canción a Andalucía en toda mi carrera", asegura el cantautor malagueño al otro lado del teléfono, algo "ajetreado".

Mientras la componía, El Kanka tuvo una cosa muy clara: no quería quedarse en los estereotipos ni en la caricatura. "La idea era pintar una postal de la Andalucía artista y trabajadora, de la gente de la calle. La Andalucía con la que yo me identifico a diario", reflexiona. Por eso, cuando uno la escucha olvida aquello que decía José Luis Borges de que a esta comunidad autónoma la caracteriza "la buena tradición de no hacer nada", o simplemente eso que se suele afirmar con rotundidad a diario sobre que Andalucía es una tierra de vagos, malhablados e incultos. "Huyo del estereotipo manido del andaluz gracioso, que siempre está echándose una siesta o bailando flamenco, con todos mis respetos. Aquí vive mucha gente trabajadora, como en tantas otras ciudades", reivindica el artista. Uno lo intuye en cuanto escucha lo siguiente: "La surrealista más real, la del amargo salero. Elegante sin arreglar, millonaria sin dinero".

La Andalucía de El Kanka es artista, sí, muchísimo, y eso se observa en cuanto la canción echa a andar, en la primera estrofa, en la que cita al poeta sevillano Antonio Machado y al cantaor gaditano Camarón de la Isla. No serán los dos únicos creadores en la lista. También están Pablo Picasso , Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Rafael Alberti y Carlos Cano. "No me podía olvidar de Velázquez porque no mucha gente sabe que es andaluz", subraya.

El cantautor malagueño tampoco se ha olvidado de incluir elementos identitarios de Andalucía como la Mezquita, la aceituna, la barquita, la Alhambra, el sol y el carnaval. "La intención era que fuese una canción popular, para todo el mundo", explica. No hay más que mirar la portada de la artista malagueña Anabel Perujo Pek -diseñadora habitual de las portadas de sus discos-, inspirada en la cerámica de fajalauza, la cacharrería popular en barro vidriado y decorado elaborada en el Albaicín granadino. A nivel instrumental, hay mucho contraste entre las estrofas y el estribillo, "algo que se podría comprar con el propio ánimo de esta tierra", reconoce. Incluso "los acordes primeros reproducen la cadencia andaluza -una progresión armónica comprendida por cuatro acordes muy común en la música flamenca-. Lo hice a propósito", destaca. La canción, titulada Andalucía, está ya disponible en las plataformas Spotify, YouTube e iTunes y se pudo escuchar ayer en directo en una pequeña presentación en La Cochera Cabaret de Málaga. Esta no es otra Andalucía de vagos. Es la Andalucía de El Kanka, la de todos.