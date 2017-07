Ana Popovic promete un estallido de blues en el Teatro de la Axerquía

Ana Popovic nació en Belgrado, lejos de las geografías habituales del blues. Pero se ha convertido en una figura del género. La guerra de los Balcanes hizo que se asentase con su familia en Ámsterdam, y allí, a partir de su inicial formación guitarrística (estimulada por la colección de blues y soul de su padre), curioseó en los rudimentos del jazz. En 1995 formaba Hush, banda que deshizo en 1998 para irse a vivir a Memphis, donde el blues se convierte en el centro de su vida. El Teatro de la Axerquía la recibe esta noche (22:30). Presentará su más reciente propuesta discográfica, Trilogy.

Después de participan en un álbum de homenaje a Jimi Hendrix, Popovic debutó discográficamente en 2000 con Hush!, y Billboard habló de una nueva estrella en el firmamento del blues. A día de hoy tiene diez discos en su haber, dos de ellos en directo. El último, muy reciente, es Trilogy, su proyecto más ambicioso, un triple álbum en el que comparecen como invitados Bernard Purdie, Joe Bonamassa y Robert Randolph, entre otros. Veintitrés melodías de rock, blues y jazz producidas por los ganadores de premios Grammy Warren Riker y Tom Hambridge, además de Delfeayo Marsalis, uno de los mejores trombonistas, compositores y productores del jazz actual.

Estará acompañada por Michele Papadia, Thomas D'Arbigny y Stephane Avellaneda

Popovic llega a Córdoba junto a Michele Papadia al teclado y los coros, Thomas D'Arbigny al bajo y Stephane Avellaneda a la percusión y los coros. Será su único concierto en España de esta gira.

La reconocida artista ha compartido escenarios con B. B. King, Joe Bonamassa, Gary Clark Jr. y muchos otros. Ha sido nominada a cinco Blues Music. Uno de los años importantes en su trayectoria fue 2002, cuando formó parte de la gira europea Jimi Hendrix Tribute, con Walter Trout, y llevó a su banda europea en gira por Estados Unidos por primera vez.

En 2003 regresó a Memphis y grabó su segundo álbum para Ruf Records, Comfort to the soul, producido y mezclado por Jim Gains y David Z. Con grandes shows en vivo, la demanda internacional de Popovic continuó creciendo en los años siguientes.

En su obra destaca también Unconditional (2011), producido por ella misma y John Porter y que cuenta con algunos de los mejores músicos de Nueva Orleans. En 2012 participó en el Mahindra Blues Festival, en Bombay (India), donde coincidió con Buddy Guy, Taj Mahal y Robert Randolph, entre otros. Y en 2013 lanzó Can you stand the heat, su noveno álbum. En los últimos años ha continuado su intensa labor musical, llegando a nuevas latitudes como las australianas.