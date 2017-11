Amancio Prada repasa en el Góngora sus temas lorquianos

Amancio Prada regresa hoy a los escenarios de Córdoba con Voces y huellas de Federico García Lorca. En el Teatro Góngora, el cantautor leonés mostrará el amplio y variado abanico de sus composiciones sobre la poesía del autor granadino, desde La guitarra, su primera canción lorquiana, hasta los Seis poemas gallegos, de reciente composición, pasando por una selección de los Sonetos del amor oscuro, Canciones y Gacelas. Con la guitarra como único acompañamiento, la voz del trovador del Bierzo -cálida, comunicativa y capaz de sacar a cada palabra su más hondo significado-, sonará en el íntimo recinto de la Sala Polifemo.

El espectáculo -incluido en el ciclo Off Topic y que, como es habitual en este programa, incluye un coloquio posterior con el artista- es también el encuentro y la revelación de las huellas y voces que laten en Federico y que, según Amancio, han trenzado también el hilo de su vida: "Lo poco que yo sé de los poetas que canto -dice- lo he ido aprendiendo al cantarlos. Se hace camino al cantar. En el caso de Federico García Lorca, ahondando en sus sonetos, canciones y gacelas, he advertido la resonancia de otras voces. Poetas por los que Federico sintió una profunda y declarada admiración, como Rosalía de Castro, el ángel mojado de Galicia la llamaba el poeta; la flamenquísima Teresa de Jesús; el duende de Juan de la Cruz; Juan Gil Albert, aquel pichón dorado que tuviste, y su amiga y primera estudiosa, María Zambrano. Poetas que de alguna manera han sembrado también el surco de mi canto. Caminamos sobre huellas", concluye el artista.

Con su personal estilo, una singular mezcla de intimismo y pasión, el cantautor leonés trae de nuevo a Córdoba la extrema sensibilidad creativa que caracteriza su quehacer musical.