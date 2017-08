Almuzara abrirá el curso con la prosa de Cavafis y 'El Principito'

El grupo editorial Almuzara enfila los últimos cuatro meses del año con "una oferta literaria muy variada", destaca en un comunicado. Ensayos, novelas, libros de divulgación, biografías y manuales serán, entre otros, los géneros que compondrán su "amplio abanico de novedades" para el otoño.

Así, una de las apuestas más destacadas de la editorial Berenice será El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Una novela que se unirá a las ya publicadas por este sello, Tierra de hombres y Vuelo nocturno, cuya originalidad "estriba en su nueva traducción y su novedosa presentación, muy en la línea de los títulos anteriores".

A esta oferta hay que sumar, dentro del mismo sello editorial, dos novelas: una sobre la vida de Vicent van Gogh, obra de Esteban Cosano Montero, y el bestseller americano Mudbound de Hillary Jordan, una historia ambientada al final de la II Guerra Mundial en Estados Unidos, cuya película llegará a las salas a finales de año.

Manuales como El arte de escribir bien de David Vicente, Manual de música fácil de Federico Abad y Manual de clubes de lectura. Cómo crear un club de lectura dinámico y perdurable de Rosa García Perea completan la oferta de la editorial Berenice.

Por otra parte, bajo el sello de Almuzara se publicarán, entre otras obras, toda la producción literaria en prosa de Cavafis, el ensayo de Johan Brouwer La Guerra Civil española: sus causas y consecuencias, una biografía de Putin escrita por Hubert Seipel, uno de los periodistas de investigación más renombrados de Alemania, y la novela Dolmen de Manuel Pimentel.

Dentro del género de divulgación, y siguiendo la estela de la exitosa colección Eso no estaba en mi libro de…, cinco serán los títulos propuestos por esta editorial en los próximos meses: Eso no estaba en mi libro de historia de la literatura, Eso no estaba en mi libro de historia de Roma, Eso no estaba en mi libro de historia del arte, Eso no estaba en mi libro de historia de la gastronomía y Eso no estaba en mi libro de la II Guerra Mundial.

En otro orden de cosas, y de la mano de la directora de la editorial Arcopress, Isabel Blasco, llegará al mercado la novela de humor Dos minutos de Jorge Moreno Muñoz, junto con dos libros "que no dejarán indiferentes a los lectores por la notoriedad de sus autores": dos de los youtubers más seguidos en las redes sociales, Jesús Fernández Pisa, más conocido como Brock Ansiolítico, quien publicará El lector de miradas, y Lytos, que hará lo propio con Fusión del yo.

De mayor quiero ser funcionario de Alba Bastos, El macaron perfecto de José Enrique González González, Manual de primeros auxilios en casa de Ramón Sánchez-Ocaña, Bendita rutunia de María Luisa Sánchez-Ocaña, Escuela de espalda de Ata Pouramini, La dieta paleomoderna de Vanesa Diez Castro y 100 consejos para correr descalzo de Emilio Sáez Soro serán, entre otros, los títulos propuestos por Arcopress.

Por su parte, el sello de divulgación científica Guadalmazán lanzará "dos interesantes obras": Historia de las grandes expediciones científicas de Enrique José Díaz León y Científicas, "un libro en el que se narra la apasionante historia de las mujeres que hay detrás de los grandes descubrimientos de la ciencia".

Para finalizar, Toromítico pondrá fin a la exitosa serie de Ana la de Tejas Verdes con la publicación de su última entrega, Rilla. La de Ingleside. Veinte películas para educar a tu hijo adolescente, cuyos autores son Fernando Alberca y Javier Ortega, cierra la oferta de este sello.