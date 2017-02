Aitana Sánchez-Gijón se mete en la piel de la vengativa Medea en el Góngora

Sola en el escenario, muy cerca del público, sin más apoyo que la dimensión del personaje, Aitana Sánchez-Gijón vuelve a meterse en la piel de Medea, la mujer que representa la más cruel y autodestructiva de las venganzas. Es otra vez la traicionada esposa de Jasón, y como en el montaje que pudo verse el pasado año en el Gran Teatro, bajo la dirección de Andrés Lima. Pero en esta ocasión la acoge la intimidad de la Sala Polifemo del Teatro Góngora, donde la actriz se enfrenta hoy (20:30), sin compañeros de reparto, a la lectura dramatizada del texto de Séneca.

El conflicto trágico que plantea Medea comienza cuando Jasón, su marido, la abandona para casarse con Creúsa, hija del rey de Corinto. Ella intenta recuperarlo pero, despechada por su rechazo y cegada por la ira y los celos, planifica y ejecuta una cruel venganza: mata a los hijos de Jasón, sus hijos. La tragedia, plasmada antes por la pluma del griego Eurípides, encuentra en la versión romana de Séneca un acento especial en los aspectos más pasionales de la historia. El objetivo del filósofo cordobés es que las decisiones de Medea se destaquen singularmente en su dimensión más trágica.

Off Topic continuará con el grupo Subtónica, 'Planeta jondo' y 'El minuto del payaso'

La actriz habla con el público, explica el porqué de esta propuesta (que cuenta con música de Jaume Manresa), le cuenta el mito de Jasón y los Argonautas y, mezclando algo de lectura con mucho de interpretación, da voz a todos los personajes de la tragedia, entre los cuales emerge Medea, despojada, poderosa, terrible y dolorosamente humana.

La razón de esta vuelta, ahora en solitario, al personaje fue explicada así por Sánchez-Gijón en la presentación del espectáculo: "Hay personajes que no te abandonan, que se te quedan pegados a las tripas. Medea me colonizó por completo en el montaje de Andrés Lima para el Teatro de la Ciudad y necesita que la saque a pasear de nuevo. Yo lo necesito. Por eso y por una cuestión de salud, de higiene mental y emocional, retomo en un formato más íntimo esta tragedia eterna". En otro momento, señala que esta necesidad parece ser imperiosa en el caso del personaje, y recuerda que Núria Espert "a lo largo de su carrera ha vuelto a Medea por lo menos en siete ocasiones distintas. Entonces piensas que evidentemente este personaje te hace seguir ahondando en su misterio".

Lima, por su parte, confiesa que desde hace tiempo había deseado enfrentarse a esta obra: "Me interesaba lo que plantea su personaje, especialmente a través del planteamiento del texto de Séneca. Considero que habla de una manera más moderna, porque trabaja desde el centro del dolor de una persona a la que el amor lleva prácticamente a la destrucción... Medea es capaz de hacer una de las cosas más atroces que podemos imaginar: mata a sus hijos. La obra plantea el enloquecimiento del ser humano que destruye todo lo que crea". Para el actor y director, lo que se plantea en esta historia de la heroína vengativa es "una reflexión sobre el camino que lleva al ser humano hacia la guerra. Medea es un personaje tan poliédrico, tan bello, tan brutal...".

La obra forma parte del ciclo Off Topic, una ventana abierta a los nuevos lenguajes teatrales que inició su nueva edición a finales del pasado mes con Me llamo Suleimán de Antonio Lozano y en el que el Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) da cabida a propuestas minoritarias o experimentales, de reducido formato, aprovechando las posibilidades que ofrece este espacio del Teatro Góngora. Seis obras integran Off Topic, una propuesta que el IMAE quiere reforzar para el próximo curso.

A Me llamo Suleimán siguió el 3 de febrero Todo dice que sí..., recital de poesía española contemporánea ofrecido por el actor Alberto San Juan, con el acompañamiento musical de Fernando Egozcue.

El 18 de marzo, el Góngora acogerá un concierto de Subtónica, grupo creado por el cordobés Javier Estévez, y el 6 de abril el protagonista será el flamenco con Planeta jondo, espectáculo basado en el flamenco más tradicional que concibe los cantes del modo más fiel posible a su origen y apuesta por el diálogo con otras músicas del mundo. Participan Israel Moro (voz), Francis Gómez (guitarra) y Pablo Báez (contrabajo), entre otros.

El ciclo terminará el 21 de abril con El minuto del payaso de José Ramón Fernández. La compañía Teatro El Zurdo pone en escena esta obra en la que un payaso, interpretado por Luis Bermejo, espera su turno para enfrentarse al público en el marco de un festival circense.