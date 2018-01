La Academia de Hollywood fluye con 'La forma del agua'

La romántica fábula La forma del agua, con la que el cineasta mexicano Guillermo del Toro rinde homenaje a los monstruos de su infancia, se convirtió ayer en la favorita a la 90 edición de los Oscar al cosechar 13 opciones, entre ellas las de mejor película, dirección y actriz para Sally Hawkins.

Ganadora del León de Oro en Venecia, esta historia de amor enmarcada en la Guerra Fría entre una limpiadora muda y un hombre anfibio ya le valió a Del Toro el Globo de Oro como mejor director, pero en la categoría reina el premio fue para la tragicomedia Tres anuncios en las afueras (Martin McDonagh), que ahora acumula siete nominaciones.

Además de ambas, el Oscar a la mejor película se lo disputan el drama bélico Dunkerque, que cosechó ocho candidaturas; la historia de amor entre dos jóvenes con Italia como trasfondo Call Me By Your Name, el biopic de Winston Churchill El instante más oscuro, la indie Lady Bird, el drama sobre un diseñador de moda El hilo invisible, la terrorífica Déjame salir y el thriller político Los archivos del Pentágono.

Su autor, Steven Spielberg, fue en cambio uno de los notables olvidados de la Academia, que tampoco nominó a McDonagh en la categoría de mejor director. Sí entraron en el quinteto, además de Del Toro, Christopher Nolan por Dunkerque, Paul Thomas Anderson por El hilo invisible y dos nombres notables: el de Greta Gerwig (Lady Bird), la quinta mujer que aspira a esta estatuilla, y el de Jordan Peele (Déjame salir), el quinto cineasta negro nominado. Además, si del Toro se hiciera con el premio sería el cuarto Oscar a un director mexicano tras el de Alfonso Cuarón (Gravity) y los de Alejandro G. Iñárritu (Birdman y El renacido).

Parece que la Academia ha tomado nota de algunas históricas reivindicaciones, en un año además marcado por el escándalo de abusos sexuales que estalló en octubre en torno al productor Harvey Weinstein. Entre las consecuencias más llamativas figuran la nominación de Christopher Plummer como mejor actor de reparto por Todo el dinero del mundo, tras sustituir en ese filme a Kevin Spacey, caído en desgracia, pero también la ausencia de James Franco, que tras alzarse con el Globo de Oro quedó fuera de las nominaciones. Su aplaudida The Disaster Artist, ganadora de la Concha de Oro en San Sebastián, sólo entró en la categoría de guión adaptado.

Con la ausencia de Franco, al que cinco mujeres acusaron de abuso de poder en su academia de actores, Gary Oldman queda como favorito a la estatuilla por meterse en la piel de Churchill en El instante más oscuro. Se lo disputa con Timothée Chalamet (Call Me By Your Name), Daniel Kaluuya (Déjame salir), Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq) y Daniel Day-Lewis, que tras anunciar su retirada fue seleccionado por El hilo invisible.

En la categoría de mejor actriz, Hawkins se enfrenta a la ganadora del SAG y el Globo de Oro Frances McDormand (Tres anuncios...), pero también a Margot Robbie como patinadora olímpica en Yo, Tonya, Saoirse Ronan por Lady Bird y la eterna Meryl Streep, que con su papel de editora en Los archivos del Pentágono suma 21 nominaciones. Tanto Streep como Day-Lewis podrían igualar este año el récord que posee Katharine Hepburn, el de haber conseguido cuatro estatuillas.

Quien está también de enhorabuena es el cine chileno, que logró su segunda nominación al Oscar de película de habla no inglesa tras No, de Pablo Larraín, con Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio. Se enfrenta a la sueca The Square, la libanesa El insulto, la rusa Sin amor y la húngara En cuerpo y alma.

Además, antes de que el 4 de marzo se conozca el veredicto de la Academia en la gran noche del cine, las nominaciones supusieron otro hito: por primera vez en estos 90 años, una mujer opta a la estatuilla de mejor fotografía. La barrera la ha derribado Rachel Morrison con su trabajo en Mudbound en un año en el que las mujeres en Hollywood están decididas a hacerse oír.