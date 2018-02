ARCO apuesta por la mujer y los nuevos coleccionistas

Como ya hiciera hace dos años en su 35 edición, ARCO se presenta en 2018 sin país invitado pero con un concepto protagonista, "el futuro", y la novedad de que todas las secciones de la feria, en la que se esperan 100.000 visitantes, están comisariadas por mujeres.

"ARCO siempre se adelanta al futuro en sus planteamientos, y el presente de ARCO son las mujeres, que confiamos que sean el futuro de todos", subrayó ayer Carlos Urroz, director de la feria de arte madrileña, acompañado del presidente del Comité Ejecutivo de Ifema, Clemente González Soler.

La 37 edición reunirá 208 galerías y, de ellas, 49 acuden por primera vez a esta cita

La 37 edición mantiene tamaño aunque "incrementa calidad" y así reunirá, del 21 al 25 de febrero, 208 galerías -49 de ellas por primera vez en la feria-, de las que 160 integran el programa general, sumándose a ellas las que se reunirán en las secciones.

"No deberíamos hablar de paridad, deberíamos hablar de arte, pero también deberíamos hablar de paridad, porque es importante. Esa es la paradoja, que una no quiere hablar de ello pero hay que hacerlo", expuso Chus Martínez, comisaria del programa El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer junto a Elise Lammer y Rosa Lleó.

Esta apuesta de ARCO por el futuro "no debe verse como un ejemplo paradigmático, sino como una forma de invitar al público a ver una exposición que tiene una pluralidad de lenguajes", apuntó Martínez, y añadió que "si algo es el futuro, es la conservación de todos los rasgos y todos los valores que son positivos en el presente".

El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer contará con 19 galerías y una veintena de artistas que mostrarán su diversidad generacional y del lenguaje artístico, pero el programa también se extenderá con otras actividades a instituciones como el Museo Thyssen, CentroCentro, CA2M o Mncars.

El programa Diálogos, que contará con 13 galerías seleccionadas por María de Corral, Lorena Martínez de Corral y Catalina Lozano, presentará en sus stands obras de dos artistas con una interrelación especialmente concebida para ARCO, y Opening, por su parte, aportará nuevos artistas y escenas a la feria. El programa, comisariado por Stefanie Hessler e Illaria Gianni, presentará a 19 galerías nacionales e internacionales con una trayectoria de un máximo de siete años.