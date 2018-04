ABBA anuncia dos canciones nuevas tras 35 años desde su separación

Los integrantes del grupo de pop sueco ABBA anunciaron ayer la grabación de dos canciones nuevas, 35 años después de su último trabajo conjunto de estudio. "Decidimos que después de 35 años podría ser divertido unir fuerzas de nuevo y entrar en el estudio de grabación. Lo hicimos. Y fue como si el tiempo se hubiera detenido y sólo hubiésemos estado fuera durante unas breves vacaciones", explicó el conjunto.

La grabación de los dos temas fue la consecuencia de una gira de los avatares del grupo, aseguraron los componentes de la banda, en referencia a sus álter ego virtuales a los que algunos se refieren coomo ABBAtars.

Uno de los temas se titula 'I still have faith in you' y se estrenará en diciembre

El título de uno de los temas es I still have faith in you y lo cantarán los avatares en un especial de televisión producido por NBC y BBC que se emitirá en diciembre. "Puede que hayamos envejecido, pero la canción es nueva", añadieron los componentes del grupo (Agnetha Fältskog, de 68 años, Benny Andersson, de 71, Björn Ulvaeus, de 73, y Anni-Frid Lyngstad, de 72).

Ya sólo el anuncio supuso el éxtasis para sus seguidores y miles lo comentaron en Instagram, a pesar de no haber podido escuchar todavía ninguna de las nuevas canciones.

ABBA saltó a la fama en 1974 al ganar el festival de Eurovisión con la canción Waterloo. Cuenta con grandes éxitos internacionales como Dancing queen, Mamma mia, The winner takes it all o Chiquitita. Los integrantes de ABBA anunciaron "una pausa" en 1982 y no volvieron a actuar juntos. Los artistas siguieron con sus carreras por separado, aunque Andersson y Ulvaeus volvieron a colaborar, por ejemplo en musicales como Chess. Desde entonces se ha especulado en muchas ocasiones con la posibilidad de que el grupo volviera a reunirse, aunque el comunicado enviado por sus componentes no dice nada sobre su futuro.