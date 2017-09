Salón de Frankfurt de 2017: Europa se rinde al vehículo eléctrico

Ayer comenzó una nueva jornada del Salón del Automóvil de Frankfurt, una muestra que cada año toma el pulso a la industria europea y, sobre todo, sirve de termómetro para analizar las tendencias de los fabricantes alemanes.

Y en esta ocasión, el mensaje ha sido completamente claro. El vehículo eléctrico no es el futuro, es el presente. Prácticamente no había ningún fabricante que no tuviera algún mensaje en el que señalara que apuesta por el vehículo eléctrico o parcialmente electrificado.

A ello se sumaba, además, que prácticamente estaba prohibido pronunciar la palabra diésel. Incluso son también varias las marcas que anuncian a bombo y platillo que no tendrán un diésel en su gama.

Hyundai tendrá un Kona eléctrico

Comenzando por las novedades eléctricas, Hyundai ha sido uno de los primeros en sorprender a los asistentes que contará a partir de 2018 con dos versiones eléctricas del Kona, su nuevo SUV del segmento B, con hasta 500 kilómetros de autonomía.

A su vez la firma coreana también anunció la llegada de su primer servicio de ‘coche compartido’ en Amsterdam. En concreto, el modelo elegido es el iOniq eléctrico que contará con una autonomía de 280 kilómetros con una sola carga.

Otra fabricante que también ha apostado por los sistemas más eficientes es Honda. La marca japonesa ha señalado que desde 2018, todos los modelos que se comercialicen en Europa tendrán un sistema de propulsión eléctrico. En este sentido, Honda ha dado a conocer el prototipo Honda EC Concept, un pequeño utilitario que llegará en 2019 y también una variante híbrida de la nueva generación del CR-V que llegará en 2018.

Audi y la apuesta del coche autónomo

Audi, por su parte fue un paso más allá y llevó a Frankfurt el nuevo Audi A8, que está preparado para ofrecer un nivel 3 de conducción autónoma –el máximo es 5-. Sin embargo, lo que más llamó la atención en el fabricante alemán fue la presentación de dos prototipos –Elaine y Aicon-, el primero de ellos con conducción autónoma de nivel 4 y el segundo con conducción autónoma de nivel 5.

Este último, el Aicon, sorprendió a todos porque se trataba de un coche que ya no cuenta ni con volante ni con pedales. Este nuevo prototipo, que funciona completamente sólo y que –de llegar al mercado sería para los últimos años de la próxima década- se caracteriza, además, por incorporar un nuevo lenguaje por medio de diodos de luz para advertir al resto de vehículos y peatones de las posibles situaciones que se dan o se darán en la carretera.

BMW fue otra de las marcas que también apostó por un futuro eléctrico. En este sentido la marca alemana dio a conocer el BMW i Vision Dynamics, una berlina con formas de coupé que se caracteriza por su sistema de propulsión eléctrica y que, según BMW, podría llegar a los concesionarios en 2019. De confirmarse este modelo, en su fase de producción podríamos estar hablando del futuro i5.

Otra marca que también presentó novedades en este sentido fue Renault, quién señaló que está muy cerca de lanzar el servicio de ‘coche compartido’ o ‘car sharing’ en colaboración con Ferrovial. En total son 500 unidades del Renault ZOE que amplía las zonas cubiertas por Car2Go (Daimler) y Emov (PSA).

Y también respecto a la firma del rombo cabe señalar que presentó en Frankfurt el nuevo prototipo Symbioz, la postura de la marca francesa para el coche que prevalecerá en la sociedad en 2030.

Por su parte, Opel también dio a conocer en Frankfurt su primer híbrido enchufable. Estará montando en el Grandland X, aunque será algo más adelante cuando empiece a comercializarse.

Asimismo, Volkswagen también fue protagonista de la muestra alemana anunciando que invertirá 6.000 millones de euros en movilidad eléctrica en los próximos cinco años. En este sentido, la firma alemana dio a conocer en Frankfurt el prototipo de cuatro puertas I.D. Crozz que adelanta el que será un próximo todocamino eléctrico de la firma.