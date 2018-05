El zoco de la diversión

La noria que se ve desde buena parte de la ciudad y que está instalada en El Arenal desde el pasado sábado alcanza una altura de 50 metros. Una especie de coloso para los amantes de la diversión, las vistas de la ciudad y también para los que no tienen vértigo. Mar Notario es una de las responsables que cada día de feria expende las entradas para subir a la noria, por la que ayer pasaron cientos de personas dispuestas a dar un paseo en las alturas. "Viene todo tipo de público", comenta, al tiempo que vende un par de entradas a dos euros. "Hoy -por ayer- es más barato y vendrá más gente", sostiene.

Esta atracción, que cuenta con 40 cabinas -cuatro plazas por cada una- y que se tarda en montar alrededor de una semana, es una de las 80 que están dispuestas en la calle del Infierno del recinto ferial, que ayer vivió uno de sus días grandes con la rebaja de los precios y que, a pesar de la lluvia que cayó a eso de las 15:00, no dejó de ofrecer diversión por un solo instante. Una razón más que suficiente para María José Gallardo y sus dos hijos, Luis y Pablo, de siete y nueve años respectivamente. Tras estas escasas gotas de agua de primera hora de la tarde, los tres no dudaron en subirse a un buen puñado de atracciones por aquello "de que es más barato", según expone María José, quien considera que el precio de los tiques debería ser siempre de dos euros y no tres porque "son muchos días de Feria y no podemos gastar tanto".

En este zoco de la diversión y el riesgo que es la calle del Infierno también trabaja Miguelina Murube, una de las responsables de Autopista Andalucía Rubio, una de las atracciones coches de choque del recinto ferial. "Venimos desde Sevilla desde hace muchos años", explica, al tiempo que recuerda que la atracción es también "para todos los públicos, desde abuelos con niños hasta jóvenes". Su próxima cita ferial es en La Rinconada (Sevilla) y mientras tanto confían en tener una buena feria en Córdoba, de la que asegura que "son muchos días, pero hoy -por ayer- empiezan los de más gente". Por cierto, que ellos también rebajaron los precios y un viaje costaba dos euros, mientras que si el cliente se sacaba un bono de siete viajes el coste era de diez. Y esa oferta fue la que aprovechó Gabriel Ibarra que, acompañado por tres de sus sobrinos, no quería perderse la oportunidad de disfrutar de los coches de choque con ellos. "El mayor ya tiene 14 años y es difícil de convencer para que venga con sus primos", apunta, mientras que confiesa que eso de ir a la calle del Infierno el miércoles de Feria es una tradición en su familia cada año, a pesar de que "los chavales van creciendo y prefieren ir con sus amigos".

El Aladelta, al final de la calle del Infierno, es una de las seis atracciones que la compañía Bañuls tiene distribuidas a lo largo y ancho del recinto ferial. Se trata de una instalación que alcanza los 16 metros de altura y que hace un recorrido sinuoso y divertido en el que el agua no falta, uno de los aspectos más llamativos para el público joven. Miguel Dávalos se encargaba ayer de vender las entradas, a dos euros y medio por ser el día del niño, mientras que el resto de la semana el precio es de cuatro euros. La de Córdoba, considera, "es buena feria y por ahora ha ido bien". Esperando la cola para comprar una entrada, Álvaro Rodríguez y su amigo Jesús ya sentían cierto vértigo por aquello de la altura. "Tenemos 20 euros para gastar cada uno y nos va a sobrar, aunque en esta atracción nos vamos a montar un par de veces por lo menos porque nos gusta mucho", asegura Álvaro. A las 80 atracciones de la calle del Infierno hay que sumar 180 puestos y barracas en los que probar suerte y seguir disfrutando de la Feria de Nuestra Señora de la Salud hasta el sábado.