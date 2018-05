Los sones de El Arenal

No es lo mismo escuchar una sevillana o una rumba desde un CD que hacerlo en directo. Y lo comprobaron las miles de personas que en la jornada de ayer se cruzaron con el tradicional pasacalles rociero Camino del Arenal, en el que participaron 24 coros que recorrieron la distancia que separa la Puerta del Puente del recinto ferial sin dejar de cantar temas propios de una celebración como la Feria de Nuestra Señora de la Salud.

Con Córdoba, sus festejos (como los Patios o las Cruces) y sus rincones por bandera, los coros pusieron el sonido a un jueves de Feria al que le costó animarse. El ambiente estuvo más tranquilo que en días anteriores y el jaleo no empezó hasta bien entrada la tarde.

El ambiente festivo y de convivencia es el principal aliciente de esta tradicional cita

Rozando el mediodía, los alrededores de la Mezquita-Catedral se llenaban de música y color con la llegada de los componentes de los coros. En un entorno tan turístico, los vestidos rocieros, los tamborileros y las guitarras causaban furor entre los extranjeros (y también algún nacional) que en ese momento visitaban la zona. No faltaron las fotografías y los vídeos e incluso los selfies con los coros de fondo para luego mostrar a los amigos una vez de vuelta a casa.

Uno de los primeros en llegar fue el coro La Unión, con más de 20 años de experiencia y formado por más de una veintena de componentes, que acudieron a la cita con la intención de "disfrutar del ambiente, echar el día juntos y pasarlo bien en esta jornada de convivencia en la que estaremos hasta que el cuerpo aguante", explicó Loli Ruiz, una de las integrantes de esta formación surgida en Electromecánicas.

También acudió a este encuentro el coro Paz y Esperanza, surgido en torno a la hermandad del mismo nombre hace 32 años y que al menos ha participado siete veces en el pasacalles rociero Camino del Arenal. Una de sus componentes más jóvenes, Cristina Artacho, señaló que éste es un grupo "formado por gente de todas las edades, de hecho, el tamborilero es un niño". Las sevillanas y las rumbas conforman el repertorio principal de los coros y, en el caso de Paz y Esperanza, sus temas favoritos son los popurrís a Córdoba y las sevillanas del Rocío.

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) finalmente no se cumplieron y la lluvia no hizo acto de presencia. "Menos mal que no hay agua porque sino el camino se desluce", añadió Cristina Artacho, que lleva 11 años ligada a esta agrupación musical.

El coro rociero San Vicente Ferrer surgió en torno a la Hermandad de la Presentación al Pueblo. Un grupo de hermanos decidió unirse hace ocho años para sacar adelante este proyecto que cuenta con 19 miembros. Son un grupo muy activo y, además de acudir al pasacalles de Feria, actúan en citas como las Cruces o Navidad. La directora del coro, María de la Paz González, aseguró que los requisitos para participar en esta formación son "la puntualidad, la formalidad y las ganas de pasárselo bien". "Artistas no somos ninguno pero poco a poco se va aprendiendo cosas, por ejemplo los movimientos y el saber estar en cada actuación", agregó. De la jornada de pasacalles les gusta que "hay mucha unión; incluso si te hace falta un día una guitarra, te la dejan sin problema".

Ángela López y Julia Sesma, del coro Alba, también estaban pendientes del tiempo. "El año pasado nos quemamos del calor que hacía y que haga fresquito es importante", apuntaron. Este grupo, surgido en torno a una asociación de mujeres, tiene como temas favoritos algunos como Córdoba en mayo, Soy del Sur, Sueños de Morería o En un rincón de tu patio.

En esa línea canta el coro Savia Cordobesa, fundado por Rafael Castro y que, por lo tanto, interpreta canciones de este compositor y artista cordobés, miembro de Los de Sierra Morena. "La convivencia y juntarse con compañeros de otros coros, cantar y bailar" son los alicientes para acudir a esta cita, indicó Isabel Delgado, una de sus miembros.

El pasacalles discurrió por el puente Romano, Torre de la Calahorra, acera Arrecife, plaza de Santa Teresa, avenida del Campo de la Verdad y puente del Arenal hasta llegar al recinto ferial. Por orden, participaron La Alegría de la Viñuela, Arco Iris, Amigos de San Lorenzo, La Alegría de Reina Sofía, Alba, Sol y Luna, Ritmo y Compás, San Vicente Ferrer, Savia Cordobesa, Las Jaras, El Arte de Nuestra Tierra, La Unión, Volver a Empezar, Amanecer de Fátima, Amigos de San José Obrero, Alminar, Yerbabuena, Cantares, Vistasierra, Aromas de Azahar, Virgen de la Cabeza, Azahar, Amigos del Rocío y Paz y Esperanza. La Caseta Municipal fue el centro neurálgico en el que volvieron a concentrarse los coros y donde luego actuaron Azahar, Amigos del Rocío y Paz y Esperanza, cerrando el vigésimo tercer encuentro rociero Camino del Arenal.