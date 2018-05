La otra oferta de El Arenal

Son la otra oferta de la Feria, la otra oferta que completa a la de las 98 casetas y la de las 80 atracciones de las que consta la edición 2018. Se trata de 150 puestos y barracas que están repartidos, sobre todo, enfrente de estas últimas y en el camino de acceso a El Arenal. De estos 150 puestos y barracas -unos con oferta gastronómica y otros con otro tipo de ofertas-, pocos son los que se entrenan en esta la última cita del Mayo Festivo y muchos de ellos, aunque no lleven ni una década en el recinto, son ya clásicos, como el que regenta Antonia Fernández Esquinas. "Yo con este puesto llevaré unos seis años aquí", cuenta.

Ese puesto del que habla es de sombreros, un artículo del que su padre era todo un referente en Córdoba, "todo un pionero en la venta de sombreros", apunta. El puesto es itinerante. Antonia suele instalarlo también en otras importantes citas multitudinarias como El Rocío o los Sanfermines, explica. Según el lugar, la gente le demanda uno u otro tipo de sombrero. "Ahora el más demandado es el cordobés, es lo típico", refiere. No obstante, lamenta que la venta de este tipo de artículo en la Feria ha bajado con respecto a otros años. "La gente prefiere gastarse el dinero aquí sobre todo en bebida y comida y parece que el sombrero lo dejan algo de lado, pero cuando aprieta la calor vienen a buscarlo, eso sí", sostiene. Quien se acerque al puesto de Antonia encontrará "el cordobés, a unos 10 ó 15 euros; el de panamá, también a 10 ó 15 euros y luego tengo sombreritos a un precio más económico, a tres euros, y gorritas de niño de todo tipo, entre otros", relata Antonia.

Frente a ella se escucha a una máquina llamar la atención de quien pasa por delante de ella. Se trata de la Mega Grúa, que invita a probar suerte para cazar -al más puro estilo de aquella escena del gancho con Buzz Lightyear y el vaquero Woody enterrados en un mar de muñecos marcianos en Toy Story- a un pikachu de peluche o un gran dónut también confeccionado en ese material. La Mega Grúa demuestra que los tiempos están cambiando en la oferta de la Feria. Ya quedan lejos aquellas casetas de tiro con balines, proliferando las de lanzamientos de pelotas, dardos o hasta aquellas otras en las que ganas el premio que hay escondido tras la cuerda que eliges. También ha quedado para el recuerdo aquel "y otro, y otro perrito piloto" que solía repetir el speaker de la tómbola de turno, tómbolas que haberlas, hailas en el recinto, pero que han ido a menos en cuanto a cantidad e importancia en lo que a demanda se refiere.

Renovarse o morir. Y en ese afán de renovación son un clásico también ya los puestos que despachan la pasión líquida del dios Baco como el puesto de Vino Añejo Casa Alonso y Fernández, que regenta José Alonso, "de La Rioja", detalla. "Este es un negocio que lleva toda la vida viniendo a Córdoba y es de vino dulce de la zona de Aragón, de Cariñena", especifica. Ese puesto que regenta José no es sólo un clásico en la Feria de Nuestra Señora de la Salud, también lo es en las de Sevilla, Valencia, Palma de Mallorca, Vitoria, Bilbao, Valladolid.... "muchísimas", detalla.

Como también se han convertido en clásicos -en este caso al contrario que el anterior, no sólo para adultos sino sobre todo para niños- esos pequeños puestos en los que probar suerte intentando golear a un portero tamaño natural que es capaz de parar un lanzamiento de penalti hasta cabeza abajo gira que te gira. El que regenta khaldiz Azayad y al que han llamado Champions League tiene expuestas camisetas de la Juventus, del Fútbol Club Barcelona o del Manchester City, entre otros equipos, además de bufandas de estos y muchos otros. "Si metes dos goles tienes premio a elegir; la pelota tiene que entrar directa y el rebote no vale", insiste a un niño que va a probar suerte. No es el primer puesto de Khaldiz. "Yo llevo viniendo a la Feria desde 1993; antes teníamos una tómbola, pero ya no es lo que era y la montamos en otro sitio", sentencia.