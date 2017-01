El vestuario ve la botella medio llena

La mala racha que el Córdoba tiene abierta en su feudo no hizo mella en la moral del plantel, que tras la cita ante el Rayo optó quedarse con la parte positiva de un choque en el que el equipo al menos sumó un punto y se marchó sin encajar gol. Una de las voces autorizadas del vestuario, Pedro Ríos, señaló que "por una parte no nos vamos contentos, porque salimos a por la victoria y no es lo que buscábamos este punto, pero por otra parte sumar a estas alturas de la temporada es súper importante y más ante un equipo como el Rayo". El jerezano quiso destacar que "en esta categoría mantener la portería a cero como hicimos o tener la seguridad defensiva en todas las líneas que mostró el equipo es vital para el resto de temporada".

Ríos quiso mirar más allá de un simple partido y apuntó que "no acabamos contentos porque queríamos ganar, pero un punto es un punto más y tenemos que mirarlo positivamente y pensar en el próximo. No hay que buscar excusas ni motivos, sino seguir mejorando". El veterano extremo valoró que "sabemos que el equipo está haciendo las cosas bien, que todavía tenemos mucho margen de mejora y que este punto tenemos que hacerlo bueno con los siguientes tres fuera de casa".

Pedro Ríos se tomó con normalidad su vuelta al equipo titular y aseguró que "yo tengo una forma de ser que me impide bajar los brazos esté en la situación que esté, y eso es lo que te da recoger los frutos a final de temporada".

Si optimista se mostró Ríos, no menos positivo fue Juli. El atacante resaltó que "hemos roto una muy mala dinámica en casa y hemos mantenido la puerta a cero, que es muy importante porque somos un equipo que más o menos creamos, como hemos demostrado, pero la fortuna nos ha privado de conseguir la primera victoria del 2017 y romper del todo la racha". El alcoyano sacó sus cuentas particulares, destacando que "con el partido de Oviedo, que fueron tres puntos, son cuatro, por lo que aunque nos hubiese encantado ganar dicen que cuando no puede ser al menos no se pierde". De ahí que incidiera en que "seguimos en línea ascendente, como el último mes".

El veterano jugador analizó el choque ante el Rayo y aseguró que hubo "una primera parte muy buena, donde ellos ocasiones no han tenido y en el juego se han encontrado mal, mientras nosotros estuvimos bien y nos fuimos con la sensación de que podíamos habernos llevado algo positivo". Eso sí, el alicantino admitió que "en la segunda todo se ha equiparado más y ellos han tenido más el balón, aunque hemos salido con acierto y la certeza de poder crear la más clara del partido, la de Rodri". Una ocasión de la que comentó que "fue una pena que no entrara, pero no hay que lamentarse porque ya ha pasado. Ahora tenemos que olvidar la Liga, aparcarla, y centrarnos en el partido de Copa".

Juli reconoció la ocasión perdida y aseguró que "somos los primeros que nos encantaría aprovechar esas oportunidades, pero tenemos enfrente equipos que luchan ante esa misma situación o incluso peor, como en este caso el Rayo. Ellos venían con idea de sacar algo positivo y me imagino que para ellos será mejor sacar este punto en Córdoba. Pero no hay que darle más vueltas. El equipo lo ha dado todo y, aunque por supuesto que podríamos haber sacado un resultado superior, no hay que alarmarse porque aún queda bastante y el equipo está trabajando muy bien". Ese optimismo que mostró Juli no quita para que reconociera que "los resultados fuera están siendo mejores y nos gustaría ser más regulares en casa".

Por último, mirando ya al choque de Copa, Juli apuntó que "es otra competición y otros 90 minutos, porque esperemos que no sean más por la prórroga. Tenemos ganas de pasar otra ronda y cuanto más lejos lleguemos mejor, porque son minutos que se pueden repartir y es una competición muy bonita, donde te puede tocar un rival gordo". Y es que, a su juicio, el pase a cuartos "sería un premio para la ciudad, el club y nosotros".