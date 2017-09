Algo más que velocidad

Correr de noche y por la sierra de Córdoba es un desafío que no está al alcance de todo el mundo. Y hacerlo con la capacidad de ser el primero, mucho menos. Un mérito que compartieron Antonio Poyato e Inmaculada Mellado, ganadores absolutos del IV Trail Running Nocturno Sierra de Córdoba que reunió la noche del sábado a más de 300 atletas bajo la organización del CD More Than Biking. Fernando Martínez e Isabel Garrido fueron los triunfadores en la competición popular, sobre 11 kilómetros, y que al igual que la élite tuvo su salida y meta en el parque de la Asomadilla.

En la categoría reina, sobre la distancia de media maratón (21 kilómetros), Poyato se mostró como el más rápido y habilidoso para alcanzar la línea de meta con un tiempo de 1.49:09. Eso permitió al representante del Club Pulso2 superar a su más inmediato perseguidor, Eduardo Gil, que se tuvo que conformar con la segunda posición. Tercero fue su compañero en el CAC Ismael Romero.

En la categoría femenina, Inmaculada Mellado (Piedra Luenga) se coronó por delante de Victoria Laguna (Kabras Lokas Trail) y María del Mar Araque, que participó de manera independiente, sin defender a ningún club.

En la prueba popular, mucho menos exigente, pero igualmente atractiva, Fernando Martínez (CAC) inscribió su nombre como ganador masculino, al imponerse en la línea de meta a Francisco José León (Los Leones) y Óscar Lorente. Entre las féminas venció Isabel Garrido (Pulso2), completando las otras dos plazas del podio Alejandra Calero y Virtudes Ramírez (Verticalia).