La unión afición y equipo no dio frutos

El Córdoba, como viene ocurriendo ya desde hace alguna salida, no estuvo solo en Soria. Casi 300 aficionados blanquiverdes no dudaron ni un segundo en terminar los días de Pasión de la Semana Santa acompañando a su equipo en otra de las duras batallas que le restan hasta el final de la temporada, en esa guerra abierta por la permanencia. Sin embargo, esta vez, la comunión resultante entre la grada y el equipo no dio sus frutos y el conjunto de Sandoval cayó ante el Numancia, poniendo fin a una serie de cinco jornadas sumando.