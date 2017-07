¿La última de Neymar?

La última camiseta del Barcelona vestida por el futbolista brasileño Neymar fue a parar a la colección personal del defensa del Real Madrid Sergio Ramos.

Eso es, al menos, lo que espera el central blanco, que intercambió su camiseta con el astro brasileño del Barcelona, después de que los azulgrana se impusieran por 3-2 al campeón español y de Europa el sábado en Miami, en el primer clásico de la historia disputado en Estados Unidos.

"Cambié la camiseta con él y ojalá sea la última del Barcelona, a nosotros nos quitaría un problema", confesó Ramos a los periodistas al acabar el partido.

"Tengo muy buena relación con él. No sabemos (qué pasará). No me ha dicho nada, no voy a contar intimidades y cada uno es libre de elegir su futuro", prosiguió el internacional español del Real Madrid, preguntado por el futuro de Neymar.

"Creo que es un grandísimo futbolista y una pieza clave para el Barcelona, y él decide su futuro. Nos quitaría un problema porque en los partidos claves marca las diferencias", agregó.

El clásico de Miami pudo ser el último partido del astro brasileño como azulgrana. Aunque Neymar mantuvo su silencio, medios internacionales y españoles dan por hecho desde hace días que el aún futbolista del Barcelona jugará la próxima temporada en el Paris Saint Germain.

El club francés parece dispuesto a pagar los 222 millones de euros de la cláusula de rescisión del brasileño y a ofrecerle un salario que se acercaría al de su compañero Lionel Messi.

De momento, Neymar, que sigue perteneciendo al Barcelona, viajó ayer a China para cumplir con varios compromisos con patricinadores. Es posible que, a su regreso, ya lo haga como el fichaje estrella del PSG.