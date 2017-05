Tristeza y rabia. Un agónico final condenó al Zumozol Ars ante un Zamora que se agarró a Leo Maciel en el momento decisivo para dar la vuelta al marcador -se pasó del 16-15 al 17-18 final tras un último parcial de 1-3- y conquistar así el ascenso a la Liga Asobal. Con el Zamora celebrando el salto de categoría fue la hora de ver a los de Víctor Montesinos derrumbados. Manu López, que sostuvo a su equipo con sus grandes intervenciones, fue al que se vio más afectado. No fue el único. Hubo lágrimas en la pista y también en la grada, donde la afición palmeña se quedó sin su merecido premio. Fue el triste adiós a un sueño que se esfumó y deja de nuevo en División de Honor Plata a los de la Vega, que no supieron aprovechar la ventaja del factor de jugar ante su gente.

Con un abarrotado El Pandero, el Zumozol Ars ya tenía un extra de motivación y quería dar el golpe que faltaba para logra la plaza de ascenso a la Liga Asobal. El primer paso lo dio el sábado tras deshacerse en la primera eliminatoria del Alcobendas pero tocaba poner la guinda a la temporada. Enfrente estaba un Zamora que siempre se le ha atragantado a los de Víctor Montesinos. Y lo volvió a hacer como se pudo comprobar. Un mal inicio local lo aprovechó el conjunto zamorano, que se metió en la gran final tras vencer el sábado al Torrelavega, para meter presión y muchos nervios a los de Víctor Montesinos, que no se encontraban cómodos en ataque. La defensa 6-0 visitante se le atragantó al equipo cordobés. Además, un parcial 4-0 de inicio hizo que Víctor Montesinos tuviese que parar el encuentro y pedir el primer tiempo muerto del encuentro a los siete minutos de juego. Con ánimos renovados volvió el Ars a la pista. Jesús Morales cortó la sequía en ataque con el primer gol local. Fue un jarro de agua fría para el Zamora, que empezó a tener problemas para traspasar la defensa palmeña. Sin puntería, los zamoranos vieron como el equipo de la Vega igualaba el pleito gracias a un parcial 4-0 que puso las tablas en el luminoso de El Pandero para delirio de la grada local (4-4, 11').

Manu López, con sus grandes paradas, sostuvo a su equipo pero no fue suficiente

Tras un tiempo muerto visitante, el Zamora frenó la racha del Ars y enlazó otra racha para volverse a escapar en el marcador (4-7, 15'). No obstante, los de Víctor Montesinos no se amilanaron y se encomendaron en un bestial Manu López para voltear por segunda vez el luminoso. Un parcial 4-0 sirvió para colocar a los palmeños por primera vez por delante en el encuentro (8-7). Faltaban siete minutos para llegar al descanso pero el Zamora no bajaba sus brazos. Magadán cortó la buena dinámica local, aunque Agus Casado puso el 9-8 con el que se llegó al término de la primera mitad. Fue el mejor broche final porque el Ars estuvo desacertado y nervioso. Aún así, llegó con ventaja al descanso y a 30 minutos de dar el salto a la élite con permiso de un Zamora muy batallador.

Tras el paso por los vestuarios, el partido no cambió mucho el guión y siguió igual. Las defensas y los porteros se impusieron a unos pobres ataques. En esa peculiar batalla tocaba ser el mejor. El Ars lo intentó y se mantuvo con vida gracias a un gran Manu López, que brilló con luz propia. Sin embargo, el Zamora no daba su brazo a torcer y volvió a colocarse por delante a falta de 16 minutos para la conclusión del partido (12-13). Tocaba faena en un duelo se iba a decidir por pequeños detalles. El más certero al final se iba a llegar ese billete hacia la élite. Agus Casado tiró del carro y volvió a adelantar al Ars en el electrónico. El Pandero empujaba pero el Zamora no se achantaba y llegó muy vivo al desenlace.

Con un ajustado 15-14 arrancaron los últimos 10 minutos de la gran final. El Ars sudaba en ataque. La defensa 6-0 zamorana volvió a meter en problemas a los de Víctor Montesinos. Sin embargo, Manu López seguía con su recital. Llegó la hora de templar nervios con un par de tiempos muertos, uno por cada equipo. Seis minutos para el final y el Ars estaba uno arriba en el marcador (16-15). Tras tener bola para ampliar la renta y poner tierra de por medio, Ceballos igualó el pleito. Sólo quedaban cinco minutos y el que menos fallase se iba a llegar el premio gordo. Ahí emergió Leo Maciel para dejar el ascenso en bandeja a su equipo. Sin fuelle en ataque en el momento clave, el Zamora volteó el marcador con un parcial 0-3 que fue clave (16-18, 59'). Ahí se esfumó el sueño del Ars, que sólo pudo contemplar como el Zamora festejaba el ascenso a Asobal.