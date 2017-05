Saboreando el ascenso conquistado todavía, Juanmi Puentenueva atendió ayer a el Día para hacer balance de una brillante temporada que acabó el pasado domingo de la mejor manera con el retorno del Salerm Puente Genil 25 años después a Tercera División.

"La verdad es que ha sido toda una experiencia y estamos muy contentos", comentó el preparador pozoalbense tras la gesta realizada. Tras vencer a La Palma en la última cita del curso en el Grupo I de División de Honor Sénior, Puentenueva apuntó que "ayer -por el pasado domingo- se superaron todas las expectativas que pudiéramos tener, en todo lo que ocurrió, tanto en la previa del partido como con el recibimiento de la afición a los jugadores a la llegada del estadio y cómo se dieron las circunstancias del partido, donde el equipo mostró la mejor cara de la temporada, haciendo todas las cosas que un entrenador puede tener en la cabeza y dio un resultado muy bueno". "Al final ves la alegría y el desborde de sentimientos después de un año difícil por el nivel de la categoría, por los rivales que se han quedado fuera, que son grandísimos rivales. Estoy muy contento cuando uno ve tanta gente feliz que ha trabajado día a día por todo el esfuerzo que se ha visto recompensado", indicó el técnico del cuadro pontano.

Estoy contento por ser partícipe y por haber estado en el momento justo y en el sitio exacto"

El ascenso fue la gran recompensa para un equipo que "había ascendido dos veces consecutivas antes de llegar hasta División de Honor". El objetivo del club pontanense "era asentarse dentro de la categoría, donde había muchos y grandes equipos". De hecho, reconoció que "nuestro compromiso era el día a día, el partido a partido, ir dando pasos, pasos que fuesen cortos, firmes y seguros, y a partir de ahí fuimos trabajando sin poner ninguna meta larga". Eso sí, "una vez que hemos llegado a la última jornada y lógicamente nos hemos visto que estábamos ahí arriba es verdad que nos hemos marcado este ascenso que ha llegado para hacer una alegría, porque Puente Genil vuelve después de 25 años a una categoría nacional". Además, aclaró que "ver el Polinario ayer y cómo ha estado durante la temporada, porque ha sido el equipo junto con el Xerez Deportivo FC el que ha registrado más aficionados cada semana, es para estar contentos".

Sobre las razones del éxito, Puentenueva indicó que "se han dado un cúmulo de circunstancias, donde ha habido un grupo humano y un vestuario muy importante". "Me siento un privilegiado por dirigir un grupo de jugadores que tienen esta humanidad, trabajo, capacidad de sacrificio y de mejora en el día a día; una directiva que nos ha dejado trabajar con confianza, libertad y ha creído en todos los movimientos que hemos hecho; una afición que ha empujado muchísimo, y un cuerpo técnico, al que también estoy agradecido, a pesar de haber sido un pesado y exigente, porque han respondido al trabajo diario. Todo este cúmulo de circunstancias ha hecho que haya sido un año redondo para nosotros". Una felicidad plena porque "cuando se va creciendo y se va ascendiendo...". También recordó que "el Puente Genil en el año 2014 estaba peleando por no descender a Tercera Andaluza desde la Segunda, salvó la categoría y la verdad es que lleva una serie de años el equipo en continuo crecimiento y desarrollo", por lo que "estoy muy contento por ser partícipe y por haber estado en el momento justo y en el sitio exacto". Todo esto se debe a que "hay un grupo importante de jugadores que llevan varios años jugando juntos. Además, el grupo humano, la amistad que hay dentro del vestuario y todo este tipo de situaciones hace que el equipo sea muy fuerte y muy sólido".

A la espera de más celebraciones, el jueves habrá una cena en la que se pondrán las primeras bases del futuro del Salerm. La llegada al Grupo X de Tercera "es un salto de calidad para nosotros en todos los aspectos, a nivel deportivo, a nivel de estructura del club y a nivel económico". "Tendremos que hacer muchas cosas para establecer unas bases para que el Puente Genil entre con buen pie en la nueva categoría, porque hay un salto importante de lo que es la categoría autonómica a la nacional", comentó el técnico vallesano, que no tiene contrato pero "lógicamente esto acaba de terminar y ahora hablaremos para establecer las bases del próximo año". "A raíz de ahí, si la directiva quiere que siga y nosotros, el cuerpo técnico, vemos viable la continuidad, llegaremos a un acuerdo", comentó un Juanmi Puentenueva que está "muy contento y muy identificado con Puente Genil". No obstante, toca sentar las bases primero: "Hemos estado tan intensos en la preparación del final de temporada que en ningún momento nos hemos parado a sentarnos y hablar de la siguiente porque no sabíamos en qué categoría íbamos a competir". "Le dije al presidente: vamos a pararnos, a centrarnos y focalizar todo el esfuerzo en el final de temporada y en conseguir el ansiado ascenso, ya habrá momento una vez que todo finalice en establecer las bases del futuro", aclaró.

Ahora mismo "no nos hemos planteado nada de cara a la temporada que viene. No hace ni 24 horas que hemos terminado y ahora estamos con la celebración en mente y saboreando este momento, pero lógicamente la base del equipo ha demostrado que puede ser válida, aunque habrá seguramente jugadores con ofertas y no sabemos qué pasará". También reconoció que "cuando pase la euforia hablaremos porque ahora mismo estamos en una nube".