La tercera vía, a escena

Con 11 jornadas por delante, el Córdoba B tiene ante sí la última bala por quemar en busca de la permanencia. El relevo en el banquillo, segundo que se produce esta temporada, ha otorgado el mando a Jorge Romero, que tiene la misión de mejorar ostensiblemente el ritmo de puntuación del filial blanquiverde para evitar la caída a Tercera División. Nueve puntos de 33 posibles consiguió Losada, por lo que el reto de aquí al final del curso es conseguir al menos 16 para alcanzar los 43 puntos y estar en disposición de salvar la categoría.

La misión es, por lo tanto, complicada para Jorge Romero. Sobre todo si se tiene en cuenta la dinámica negativa que arrastra el filial y la pujanza de los equipos que están peleando junto al Córdoba B en la parte baja. Para empezar, el nuevo técnico del filial se estrena en un partido muy importante, pues visita El Arcángel la Balompédica Linense, rival que tiene cuatro puntos más que los cordobesistas y que todavía no puede ni mucho menos considerarse fuera de la zona de peligro. Los de la Línea de la Concepción han encadenado de nuevo tres semanas sin ganar, por lo que llegarán a Córdoba con mucha necesidad.

Pero no más que el filial blanquiverde, que no gana desde hace siete jornadas y atraviesa el peor momento de la temporada. La fortaleza en casa, esa que no ha aparecido en todo el curso, se antoja vital para que los de Jorge Romero tengan alguna opción de celebrar la permanencia y por eso la victoria es obligada hoy ante un rival que de llevarse los puntos de El Arcángel quedaría ya lejos del alcance.

En el día de su estreno, Jorge Romero no lo tendrá fácil para confeccionar su equipo. Además de la incógnita sobre el esquema que utilizará el preparador cordobés, hay que tener en cuenta también la ausencia de tres hombres importantes como Moha Traoré, Fran Serrano y Esteve. El primero cumple un partido de sanción, el segundo es baja por un problema muscular, y el tercero viajó ayer con el primer equipo a Tarragona. En el lado positivo, se espera la vuelta de Leto y Sebas Moyano tras superar sus problemas físicos, así como las de Soler y José Antonio González, tras cumplir sanción. El filial se aferra a la tercera vía para salvarse.