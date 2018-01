El tenis vuelve una década atrás

Donde hace un año se agolpaban dudas y lesiones, hoy conviven el éxito y el brillo, la tranquilidad de dos tenistas renacidos. Los últimos 12 meses desempolvaron la rivalidad más grande de la raqueta, el Roger Federer vs. Rafael Nadal, justo cuando ambos parecían condenados al ostracismo deportivo.

Todos los elementos apuntaban al 2017 como otro año lleno de dificultades para el suizo y el español. Andy Murray había cerrado 2016 con una impresionante racha de partidos, Novak Djokovic prometía mucha pelea y se esperaba la explosión de jóvenes como Alexander Zverev o Dominic Thiem.

A eso se añadía que Federer y Nadal lucían muy lejos de su plenitud: el suizo se perdió la segunda mitad de 2016 por problemas en la espalda y la rodilla, mientras que el español tuvo que poner fin a su temporada antes de lo previsto por una lesión de muñeca que arrastraba desde junio. Sus cuerpos enviaban señales de angustia, ambos entrados ya en la treintena.

Todo cambió en un asombroso mes de enero en el que hasta los más soñadores tuvieron que pellizcarse para creerse lo que ocurrió. Fue lo siguiente: cuando prácticamente nadie contaba con ellos, Federer y Nadal alcanzaron la final del Open de Australia, disputaron un partido a cinco sets y el suizo se llevó la victoria.

Fue apenas el aperitivo de un largo menú que no dejó de sorprender. Federer ganaría seis títulos más -Indian Wells, Miami, Halle, Wimbledon, Shanghái y Basilea- y alcanzó la cifra de 19 Grand Slam. Nadal no se quedó a la zaga, pues levantó seis coronas -Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roland Garros, US Open y Pekín- para colocarse con 16 grandes. Pete Sampras, ya retirado, es el que más se los acerca en número de Grand Slam con 14. Djokovic es el único en activo en la lista de los más grandes, con 12 conquistas, pero el serbio sufrió una lesión en el codo este año que lo apartó de las pistas desde Wimbledon.

El número uno fue para Nadal, mientras que el dos acabó en manos de Federer. "Rafa ha sido mejor este año y merece estar donde está. Y estoy muy feliz por él, porque también ha tenido una temporada muy dura en 2016. Es fantástico para él", comentó el helvético, que no obstante ganó este año los cuatro duelos entre ambos. Y dos de ellos -Indian Wells y Shanghái- con una superioridad jamás vista en la rivalidad. Nadal siempre había sido la bestia negra de Federer, el único tenista capaz de dominar al suizo. El balance hasta este año era de 23 triunfos y 11 derrotas para el español, que se había llevado 14 de las 21 finales disputadas.

Hubo un tiempo en el que el tenis era prácticamente un pulso entre ellos dos. Desde 2005 a 2010 se disputaron 24 Grand Slam, de los que Federer se llevó 12 y Nadal otros nueve. También se jugaron en ese periodo 54 Masters 1000 o ATP Masters Series y 31 de ellos se los repartieron entre ambos.

Este año se repartieron los cuatro grandes y cinco de los nueve Masters 1000 para dar forma al año más impensado. Impensado también porque después de más de una década coincidiendo casi en cada torneo no fue hasta 2017 cuando Federer y Nadal formaron un dobles por primera vez.

Fue en la Laver Cup, un torneo que se estrenó en septiembre y que enfrenta a Europa contra el resto del mundo. Ganaron, cómo no, y se abrazaron y saltaron casi como críos. Esa imagen demostraba también que ya era historia la tensa relación que mantuvieron desde 2011, cuando sus diferentes puntos de vista en el Consejo de Jugadores pusieron fin a años de peace and love.