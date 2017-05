Un sufrido premio al trabajo

Tras el receso, el Yosíquesé se desmoronó ante un León que poco a poco fue cortando la distancia hasta quedarse a sólo un punto al término del tercer cuarto (59-60). La inspiración del americano Hinnenkamp levantó la moral del León, que llevó con las opciones intactas a la hora de la verdad. De hecho, tardó muy poco en ponerse por delante (61-60). Sin embargo, un letal Rod Gonçalves salió a escena para liderar al equipo de Rafa Sanz (65-74). Aún así, el León no se amilanó y de nuevo niveló el partido cuando quedaban dos minutos para el final de la contienda (75-76). Ahí los de Sanz calmaron los nervios y el acierto en los tiros libres le dio la victoria, todo un premio al trabajo de todo el curso.

Ante el León, el Yosíquesé tuvo que sobreponerse al buen inicio de su rival, que lleva la voz cantante hasta el ecuador del primer cuarto (15-7). Ahí espabiló el equipo cordobés para meterse en el partido con un parcial 0-8 que niveló la contienda (15-15). Pero la mejoría de los de Sanz tuvo su premio con un triple de Carlos García al término de estos diez primeros minutos (21-23). Luego llegó un segundo cuarto en el que el Yosíquesé borró al León. Un bravo Arturo López comandó a su equipo, que se disparó en el luminoso (24-40 y 28-44). No obstante, los leoneses aguantaron el tipo como pudieron y se fueron diez abajo al descanso (37-47).

El Martorell se deshace del Casvi en el duelo de favoritos (67-70)

El Martorell consiguió su segundo triunfo en la fase de ascenso a LEB Plata tras deshacerse ayer del anfitrión, el Eurocolegio Casvi en la recta final del partido (67-70). Los catalanes dependen de sí mismos para certificar el billete hacia la categoría superior, aunque debe vencer al Yosíquesé en la última jornada de la fase que se está disputando en el Municipal Chema Martínez de Villaviciosa de Odón. Tras imponerse al León en la primera jornada, el Martorell se vio las caras ayer con el otro favorito al ascenso, un Casvi que también ganó su primera cita y que volvió a tener a Pérez a su jugador más destacado (17 puntos). El encuentro estuvo igualado hasta el último cuarto, donde los catalanes, gracias al buen hacer de Morales, Guillem Jou, Jofresa y Jordan Sako, tuvieron más sangre fría y conseguieron voltear la situación (65-64) para conseguir una victoria que le da medio ascenso a LEB Plata. No obstante, aún no lo tiene enteramente en su bolsillo. El triunfo del Yosíquesé ante el León ha hecho que tengan que esperar hasta la jornada final para certificar su pase a la tercera categoría del baloncesto nacional. Para ello, los catalanes necesitan ganar a los cordobeses para no tener que estar pendiente de otros resultados.