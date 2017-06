Sin suerte para el CBM cadete

Sólo la falta de suerte y de acierto en los momentos más importantes impidió al Cajasur acceder a semifinales del Campeonato de España cadete, tras competir la pasada semana en el top-8. Los de Javi Martínez, que tenían esperanzas de buscar metal, se vieron apeados casi definitivamente tras caer en la segunda cita del grupo ante el Seis do Nadal, en un partido que llegaron a ir ganando de hasta cinco goles pero que terminaron cediendo, resultando definitiva esa derrota para quedar apeados.

No era tarea ni mucho menos fácil el hecho de clasificarse para semifinales, porque los de Javi Martínez debían enfrentarse a los dos equipos del FC Barcelona, A y B, y al Seis do Nadal. En el debut ante el FC Barcelona A los granates ofrecieron un magnífico nivel de juego, manteniendo a raya a la poderosa escuadra blaugrana de segundo año durante tres cuartos del partido. A partir del empate a 17, los catalanes pusieron la directa y se llevaron la contienda por 26-32. Al Cajasur le quedaba levantarse y buscar la primera victoria ante el Seis do Nadal gallego, una victoria que era casi indispensable para seguir con opciones de clasificación. Los cordobeses controlaron el partido en todo momento, ganaban por cuatro goles al descanso y parecían asegurar la victoria al principio de la segunda mitad, pero una pájara en los diez últimos minutos les dejó sin premio (24-25). Pero a la tercera cita llegaron con mínimas opciones de clasificación. Esperaba el Barça B, al que había que batir por cuatro o más goles de diferencia y esperar que el Barça A venciera al Seis Do Nadal. Pero al final no se dio ninguna de las dos circunstancias porque el CBM sólo ganó por dos tantos (26-28) y además el Seis do Nadal empató al FC Barcelona A, lo que tiraba por tierra todas las posibilidades de clasificación cordobesa. El Granollers se proclamó campeón cadete.