El sueño del Itea Córdoba exige dar la sorpresa ante el líder

El Itea Córdoba mantiene vivo el sueño de disputar el play off de ascenso a Primera División. Una vez que la permanencia parece ya más que atada, los blanquiverdes no quieren renunciar al bonito objetivo que su gran temporada les ha puesto cerca. Sólo dos puntos separan al Itea del Rivas, equipo que marca la línea de las eliminatorias por el ascenso y que además visita esta tarde al Burela, segundo clasificado. La jornada parece propicia, por lo tanto, para que el cuadro que entrena Macario dé el gran salto, si no fuera porque los blanquiverdes visitan al líder (Polideportivo Ciudad Deportiva, 18:15), un Valdepeñas que es el equipo más fuerte como local.

Eso sí, los blanquiverdes son uno de los conjuntos más peligrosos como visitante, por lo que sus opciones a buen seguro que las tendrá el cuadro que dirige Macario. El técnico cordobés repetirá convocatoria, pues el meta Cristian sigue siendo baja, al igual que Cristóbal, aún renqueante de una lesión. El juvenil Ismael es el descarte por decisión técnica.