El sorteo de París impide una final entre Nadal y Djokovic

El sorteo de Roland Garros impidió que Rafael Nadal y Novak Djokovic se midan en la final del torneo al quedar situados en la misma parte del cuadro, obligados a cruzarse en las semifinales.

Nadal, que debutará mañana ante Benoit Paire para luchar por su décimo título parisino, parte como cuarto cabeza de serie, mientras que el serbio, que defiende el primer título en la tierra batida de París logrado el año pasado, lo hace como segundo.

El serbio adjudica la condición de favorito a Nadal por su gran año en tierra batida

La guerra psicológica entre ambos ya ha comenzado. Djokovic no dudó en tratar de pasar la presión al español, a quien consideró favorito para ganar el torneo por la buena temporada que viene haciendo, en particular sobre tierra batida.

"Rafa ha sido, junto a Roger (Federer) -quien ha renunciado al torneo parisino-, el mejor de la temporada; sus resultados han sido excelentes. El nivel de tenis que muestra es muy alto. Rafa juega además en su superficie favorita y ha ganado este año tres torneos seguidos, por lo que tendrá mucha confianza. Para mí es el principal favorito", dijo.

Nadal prefirió mirar para otro lado y mostrar sus cartas al asegurar que, si el físico no lo abandona como sucedió el año pasado, está en un buen momento para afrontar su Gran Slam predilecto.

Que funcionen bien "las piernas y el golpe directo, que son la base de mi juego", advirtió de entrada Nadal. "Esta temporada estoy muy contento de mi nivel. He jugado bien en todos los torneos, en pista dura he jugado bien y extremadamente bien en tierra batida. He ganado tres torneos muy importantes para mi", analizó antes de señalar, a diferencia de lo declarado por Djokovic, que no se atiende al hecho de que lo consideren favorito.

Sobre Benoit, su oponente en el debut, Nadal opinó que, dada su calidad, es "un rival al que no quieres en primera vuelta".