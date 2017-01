Un reto durante la cuesta de enero

Vuelve el fútbol. Y arranca a lo grande para el Córdoba. Los blanquiverdes tienen un reto por delante durante una alargada cuesta de enero, en la que tendrán que disputar un mínimo de seis compromisos -pueden ser hasta ocho si pasan de ronda en Copa del Rey- durante el primer mes de 2017. El relanzamiento liguero y el pase a cuartos de final en el torneo copero marcan el camino del equipo cordobesista durante un mes que puede ser clave en el devenir del campeonato.

Con el recuerdo alegre del final de año gracias a las victorias a domicilio en Oviedo (1-2) en Liga y en La Rosaleda ante el Málaga en Copa (3-4), los de Luis Carrión se presentan en enero con un complicado calendario por delante, en el que tendrán que dar el do de pecho para lo que se les avecina. Sin embargo, la Copa ha servido también para dar minutos a los menos utilizados. Esto hace que todos tengan ritmo de competición para cuando el técnico catalán los necesite para los duelos ligueros, lo realmente importante y donde deben subir peldaños tras acabar 2016 decimocuartos a dos del play off y a ocho de la zona de ascenso directo. El retorno a la élite es el verdadero objetivo del club, por lo que toca ponerse el mono de faena para volver a pelear por situarse desde ya en los puestos de privilegio. No obstante, la veda se abre mañana con la ida de los octavos de final de la Copa del Rey. Ahí los cordobesistas tendrán que medir sus fuerzas ante el Alcorcón, el otro conjunto de Segunda que sigue vivo en el torneo copero. Esta cita será la primera del año para el Córdoba, que quiere arrancar el 2017 con buen pie para dar así una alegría a la afición cordobesista. Además, un resultado positivo en tierras alfareras le abriría las puertas de los cuartos de final, lo que dejaría al CCF entre los ocho mejores equipos en la Copa. Aún así, la eliminatoria se cerrará una semana después, el miércoles 11, en El Arcángel (19:00). Lo que suceda en estos dos envites puede suponer un esfuerzo extra para los de Carrión si logran deshacerse de los madrileños, ya que entrarían en el sorteo de cuartos de final que se celebraría el viernes 13 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Ahí sería ya el único representante de la categoría de plata. No obstante, en el club solamente piensan en llegar lo más lejos posible y no en el cruce con cualquier equipo grande de Primera División. Tocará luchar desde mañana para seguir vivos en el torneo copero. Eso sí, los menos habituales cobrarán de nuevo protagonismo.

Entre los encuentros ante el Alcorcón llegará la cita liguera del próximo sábado ante el Rayo Vallecano en El Arcángel (20:00). Los de Rubén Baraja, que marchan decimosextos a tres puntos de los blanquiverdes, quieren levantar el vuelo para no meterse en líos -el descenso lo tienen a un punto-. Sin embargo, lejos de Vallecas solamente han sacado cuatro puntos en nueve duelos disputados. Una gran ocasión para que los blanquiverdes rompan el malfario de jugar en casa, donde no ganan desde el 24 de septiembre cuando se deshicieron del Gimnástic (2-0).

Posteriormente, los de Luis Carrión realizarán una doble salida. Primero visitarán el domingo 15 Montilivi (20:00) para enfrentarse a un Girona que camina firme en la competición y está segundo. Tras medirse a los albirrojos, el CCF arrancará la segunda vuelta el sábado 21 (18:00) en el Heliodoro Rodríguez López, donde espera un Tenerife que está al borde del play off y aún no ha perdido ningún envite en su feudo. Por último, los blanquiverdes acabarán el mes al calor del hogar. Lo harán el domingo 29 frente al UCAM Murcia (16:00), un rival que pelea por abandonar los puestos de descenso. Este es el camino de un CCF que quiere empezar a lo grande.