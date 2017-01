"El resultado es bueno para lo que hicimos"

Con una sensación agridulce compareció Luis Carrión en la sala de prensa de Santo Domingo tras el empate cosechado por su equipo ante el Alcorcón, en el choque de ida de los octavos de final de la Copa del Rey. "Creo que es un resultado bueno para lo que hemos hecho en el partido", reconoció el técnico catalán, que agregó que "hemos empezado bien pero ellos luego han estado mejor". "Hemos tenido ocasiones, ellos también, pero creo que podríamos haber estado mucho mejor, así que el resultado es bueno", manifestó el preparador cordobesista. Un mensaje que resume a la perfección lo sucedido durante los 90 minutos de juego.

En el análisis del encuentro, Carrión reiteró que "nosotros hemos empezado bien, hemos tenido alguna ocasión pero ellos han tenido el dominio territorial porque no hemos estado nada bien en la presión". "Cuando teníamos el balón, queríamos jugar demasiado en largo y la perdíamos muy rápido", manifestó el entrenador barcelonés. Eso sí, aclaró que "ellos han tenido el dominio territorial, han llegado más al área pero nosotros tuvimos dos o tres ocasiones claras, ellos también, así que creo que el empate puede ser justo".

También manifestó que se iba "satisfecho" porque "el resultado es bueno para lo que hemos hecho en el partido y con lo que podríamos haber hecho". De hecho, "viendo el partido como se ha iniciado, nos hemos visto bien, robando, llegando a campo contrario, teniendo el balón pero luego lo hemos perdido y por eso te digo que creo que el resultado es bueno, porque con lo que podríamos haber hecho no hemos estado bien". "El resultado es el que es, la vuelta es en casa y trataremos de hacer un buen partido y pasar de ronda", apuntó el técnico del conjunto blanquiverde.

Sobre la evolución del rival tras la llegada de Julio Velázquez al banquillo alfarero, Carrión señaló que "con todo el respeto al míster que estaba antes -en referencia a Cosmin Contra- porque no sé la situación que había aquí, es cierto que los equipos de Julio son intensos, agresivos y el Alcorcón tiene buenos jugadores y buen nivel arriba". Además, indicó que "es un equipo trabajado, con pegada arriba, llegando bien por banda y me ha gustado mucho".

Ahora toca rematar la eliminatoria en el encuentro de vuelta en El Arcángel. Cuestionado por este aspecto, Carrión expuso que "todo depende del partido de casa". Ahora "quiero analizar el partido, verlo y tratar de cómo hacerles daño en casa". No obstante, "estoy seguro que la afición responderá yendo al campo" porque "la gente tiene muchas ganas de Copa en Córdoba, nosotros también, y creo que tenemos cierta ventaja por jugar en casa, pero no será fácil". Por último, afirmó que "el día del Espanyol merecieron pasar (el Alcorcón) en un campo de Primera y no será fácil". Aún así, "yo espero que El Arcángel esté lleno, que vaya gente y eso nos ayude para pasar", sentenció el técnico catalán.