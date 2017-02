Una remontada para soñar

Este Espeleño parece no tener límites. El conjunto entrenado por Rafa Navarro consiguió ayer un nuevo triunfo y esta vez lo hizo con una grandiosa remontada ante el Castilleja, que tomó dos goles de renta pero que vio como los rojillos dieron la vuelta al marcador en una gran demostración de fútbol y de coraje para pelear hasta las últimas consecuencias. No dieron por perdido en ningún el momento el choque los de Navarro y por ello consiguieron un triunfo que les permite seguir soñando con alcanzar la final de la temporada el premio de disputar el play off de ascenso.

El choque ante el Castilleja comenzó bastante nivelado, con el cuadro rojillo intentando dominar la posesión, pero el Castilleja no lo puso fácil. Los sevillanos no tardaron en golpear y un rechace al borde del área a la salida de un córner fue aprovechado por Viñolo en el minuto 13 para superar la nube de piernas y adelantar a su equipo en el marcador. Los problemas crecieron para el Espeleño con la lesión de Agus -que forzó para ayudar a sus compañeros- y la fortaleza defensiva de un Castilleja que no permitió a los de Rafa Navarro prácticamente acumular ocasiones de gol en los primeros 45 minutos.

Cuatro puntos separan a los de Espiel de la zona de promoción, que cierra el Algeciras

El paso por vestuarios no sentó nada bien a los rojillos, que pronto vieron como De los Reyes ponía más tierra de por medio con el segundo tanto local. El jugador sevillano resolvió bien ante Morelo una buena jugada de los blanquiazules. Pero ni siquiera esa superioridad de dos tantos en el marcador hizo doblar la rodilla al conjunto de Rafa Navarro. El técnico cordobés movió el banquillo y los cambios reactivaron a su equipo, que se metió en el partido cuando Diego transformó una pena máxima en el 2-1. El tanto sentó muy mal al Castilleja, que tan solo dos minutos después vio como el propio Diego batió a su guardameta con una vaselina plagada de oportunismo. De un plumazo, el Espeleño revirtió la situación contraria que sufría y atemorizó al rival, que se temía lo peor en ese momento.

Y no pudieron ser más certeros porque en el tramo final, con el Espeleño crecido y los sevillanos achicados. Un balón suelto en el área local lo aprovechó Ito, oportunista como pocos, para poner por delante a su equipo y sembrar el delirio en el banquillo del conjunto de Espiel.

El sufrimiento de los últimos minutos valió la pena a un Espeleño que además aprovechó la derrota del Algeciras para colocarse en quinto lugar y a tan solo cuatro puntos del cuarto clasificado. El sueño del play off sigue muy vivo para los de Espiel.