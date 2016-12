Un refuerzo por línea, lo ideal

"Haremos lo que tengamos que hacer para conseguir el objetivo del club de estar en Primera, según lo que nos pidan los técnicos". El mensaje del nuevo presidente, Alejandro González, poco después de tomar posesión del cargo el pasado jueves abre de par en par la puerta a la llegada de refuerzos en el inminente mercado de invierno. Con las limitaciones económicas que el máximo accionista, Carlos González, advirtió tras el plazo estival -"hemos agotado el límite salarial", dijo-, el Córdoba tiene como prioridades reforzar el centro de la defensa y la delantera, aunque no descarta la llegada de un mediocentro de jerarquía. Retoques en todas las líneas que vendrían a redondear una plantilla coja y descompensada desde el inicio que desde mañana mismo contará ya con Markovic como un pilar más sobre el que sostener la batalla por ascender en la clasificación y situarse con los mejores.

Aunque lo ideal sería hacer un refuerzo por línea, la prioridad número uno del club blanquiverde en estos momentos es blindar el centro de la defensa. Desguarnecido por la baja de larga duración de Deivid, primero Oltra y después Carrión han ido tirando con Bijimine, Héctor Rodas y Caro. Pero la posible convocatoria del franco-congoleño para la Copa de África de Gabón con la República del Congo dejaría un agujero importante que el técnico ya está tratando de paliar con la polivalencia de Luso. Un parche que se antoja insuficiente para aspirar a lo máximo, por mucho que desde el filial también llamen con fuerza a la puerta Fran Serrano y, sobre todo, Pablo Vázquez.

Ante esa problemática no es extraño que empiecen a vincularse nombres al CCF. Ayer desde Cope Canarias advirtieron del interés cordobesista en el central de Las Palmas Aythami Artiles, que no entra en los planes de Quique Setién. De hecho, es el tercero en la nómina amarilla tras Bigas, David García y Mauricio Lemos, y apenas si ha disputado cuatro partidos (280 minutos) en lo que va de Liga en Primera División. Junto a él, el club insular también busca una salida al mediocentro Javi Castellano, recuperado ya de una grave lesión y que apenas si participó 20 minutos en el final de la serie copera con el Huesca. El pivote también ha sido ya vinculado por el mismo medio a la entidad blanquiverde, de la que a buen seguro ambos recibirían muy buenos informes de Deivid. Todo a pesar de que con la recuperación de Markovic, Carrión contará con siete jugadores para tres puestos: el propio serbio, Luso, Edu Ramos, Caballero, Borja Domínguez, Alfaro y el promocionado Esteve. Una nómina a la que podría sumarse en breve Jordi Ortega, renovado hace unos días y pieza clave de un filial en el que el preparador catalán ha demostrado tener mucha confianza.

Tanta que por ahora para el ataque ha venido tirando en Copa de Moha Traoré, aunque parece que para la Liga es necesario algo más. Así, el club rastrea el mercado en busca de un compañero para Rodri y Piovaccari, aunque sin urgencias. En el mostrador, varios nombres, pero uno en un lugar de nuevo preferente: Juan Muñoz. El sevillista no está a gusto en Zaragoza y ya ha mostrado a ambos clubes su predisposición a romper el acuerdo de cesión para buscar minutos en otro lugar. Junto al Córdoba, el Almería también lo pretende, con el as a su favor de que en La Romareda sueñan con hacerse con Chuli. Una muestra más de la complejidad de un mercado invernal en el que la entida blanquiverde tratará de pescar, al menos, en dos de las tres líneas que recibirían de buen grado algún tipo de retoque.