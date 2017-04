El reencuentro con el triunfo para optar a cotas mayores

El Espeleño quiere reencontrarse con el triunfo ante el Gerena para poder seguir en la pelea por la cuarta plaza del play off. Tras perder la semana pasada ante el Sevilla C y alargar ya a dos las jornadas sin sumar, los de Rafa Navarro, que marchan séptimos en la clasificación, no pueden permitirse el lujo de tropezar de nuevo si quieren optar a cotas mayores.

Con 51 puntos en su casillero, el equipo cordobés tiene a cinco puntos al Algeciras y al San Roque de Lepe, por lo que todavía tiene tiempo para volver a pugnar por un objetivo que no era el inicial. Con la permanencia atada en su primera temporada en el Grupo X, los rojillos se han ganado a pulso luchar por otros objetivos, aunque las derrotas ante el San Roque de Lepe y el Sevilla C han frenado el buen ritmo del equipo de Espiel.

Con la moral tocada por los últimos resultados, el Espeleño recibe a un Gerena que baja muchos enteros a domicilio -sólo ha conseguido 14 puntos en 16 partidos-, pero que a su buen hacer en casa, donde suma 32 puntos, ha unido una racha de tres victorias consecutivas, la última ante el líder Arcos, para colocarse décimo, a 5 de su rival. Habrá que ver qué cara muestra en Espiel, donde los de Rafa Navarro quieren recuperar su mejor versión.

Con las bajas aseguradas de los lesionados Chechu y Osuna, y también la del sancionado Sergio García, la buena nueva para los de Espiel es que recuperan para el duelo ante el Gerena a Mario, pieza clave en los planes del técnico cordobés. Por otro lado, Agus, con un problema en el tendón rotuliano, es seria dura y podría caerse de la convocatoria.