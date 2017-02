A la reconquista de la 'Ensaladera'

España inicia en Osijek, como visitante, sin Rafael Nadal y ante el actual subcampeón, Croacia, otro intento por reconquistar la Ensaladera tras regresar al Grupo Mundial después de dos años fuera de la élite del tenis internacional.

El equipo español, dominador del torneo en la década inicial del siglo XXI (fue campeona en el 2000, 2004, 2008, 2009 y 2011 y finalista en 2003 y 2012), padeció su particular travesía por el desierto desde que perdió la categoría en septiembre de 2014. Incapaz de volver a estar entre los mejores hasta que en el 2016 selló su ascenso en Nueva Delhi, contra la India, ahora aspira a recuperar su influencia en la competición. Lo hará sin Nadal, y a domicilio, pero la Croacia que tendrá enfrente desde hoy en Osijek, en un recinto cubierto y una superficie rápida instalada en el pabellón Sportska Dvorana Gradski, no será la misma que perdió la final el año pasado. El conjunto balcánico no contará con sus principales raquetas. Marin Cilic, séptimo del mundo, Ivo Karlovic, vigésimo primero, Borna Coric e Ivan Dodig no estarán en Osijek. Su principal argumento es Franko Skugor, que figura en el puesto 221 del ranking, que hoy abrirá la serie frente a Pablo Carreño, número 26 de la ATP. A continuación, Roberto Bautista, que ocupa el puesto 16 del escalafón, se medirá con Ante Pavic. Mañana Feliciano López, quien se sumó a último momento al equipo capitaneado por Conchita Martínez por la baja de Nadal, disputará el dobles de mañana junto a Marc López. La pareja española se enfrentará, salvo cambios de último momento, a Marin Draganja y Nikola Mektic en la pista dura indoor de la ciudad croata.

La capitana española se mostró conforme tras el sorteo, pese a que la responsabilidad de abrir la serie estará a cargo del número dos español. "Al final tienes que jugar todos los partidos, me parece bien el sorteo. Va a ser una buena experiencia para Pablo empezar la eliminatoria", señaló.