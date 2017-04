Y que le quiten lo bailado...

Todavía no es matemático, aunque pronto lo será. Además, los jóvenes jugadores del Córdoba B tendrán que cruzar los dedos para que el dubitativo final de temporada del primer equipo blanquiverde no les amargue su éxito. Pero ayer poco importaban todas esas cuestiones. La victoria del filial cordobesista ante el Mérida desató la euforia en El Arcángel. Tanto fue así que los jóvenes jugadores del Córdoba B interrumpieron posteriormente la rueda de prensa de su técnico, Jorge Romero, para hacer una piña y celebrar el objetivo cumplido de la permanencia. Merecido se lo tienen, porque su final de temporada está siendo espectacular y con una sola derrota en los últimos ocho partidos ya pueden decir que la pelea por la permanencia no es cosa suya.

En el choque de ayer, al filial blanquiverde le bastó con plantarse bien defensivamente y aprovechar una de las pocas ocasiones que creó para llevarse los tres puntos gracias a la buena conexión entre José Antonio González y Moha Traoré. El pontano sirvió en bandeja el tanto al punta maliense, para definir un partido en el que quizás mereció más el Mérida, si el fútbol se tratase de un juego de merecimientos, claro está. Pero no es así, y en la contundencia en ambas áreas el equipo de Jorge Romero dio una lección a un Mérida bastante cándido a la hora de concretar sus ocasiones.

Y eso que el filial salió con poco brío. Apenas habían transcurrido cinco minutos de partido cuando Soler regaló un balón a Hugo Díaz en la salida del balón desde atrás que el ariete cordobés del Mérida desperdició buscando a Yacine. En cuanto espabiló, el equipo de Romero tuvo su primera ocasión, en un córner que ganó por alto Soler y Pablo Vázquez remató de manera acrobática por encima de la portería. Antes de la media hora, Esteve disparó alto tras recibir dentro del área un buen pase de Leto. A pesar de acumular alguna ocasión, el Córdoba B no se encontraba cómodo por la alta presión del Mérida, que dificultó la salida de balón desde el arranque. Antes del descanso, Hugo Díaz probó a Valera, que respondió bien y David Moreno tuvo una ocasión clara, pero su disparo lo repelió sin problemas Mandaluniz. Poco fútbol, aunque el filial al menos se mostró solvente en defensa, lo que a la postre terminaría por darle el partido.

Porque está comprobado ya que si el filial blanquiverde es capaz de dejar su portería a cero, está siempre muy cerca de la victoria. Y así lo atestiguó Moha Traoré, que en la primera ocasión de la primera parte adelantó a su equipo tras la enésima genialidad de José Antonio González (ojo a su temporada, porque pide paso ya en el primer equipo). El tanto sentó bien a los de Romero, que a partir de entonces encontraron más facilidades para iniciar el juego, también por el bajón físico del Mérida. Con todo, el cuadro romano incrementó su caudal ofensivo, especialmente tras la entrada de Hugo Rodríguez, que fue el más destacado de su equipo en la media hora de juego que disputó.

Antes de que Vera pudiese poner el segundo en el marcador tras una acción individual de David Moreno, Valera salvó el empate a disparo de Yacine. El meta del filial despejó en la siguiente acción un potente disparo de Hugo Rodríguez que terminó de alejar Pablo Vázquez de manera providencial. El nerviosismo al ver tan cerca la victoria y el empuje del rival contribuyeron a generar cierta sensación de peligro que luego el Mérida no terminó de rubricar sobre el césped. Sólo en la acción final, ya con el tiempo cumplido, sí pudo empatar realmente el cuadro romano, con un remate mordido de Óscar Rico que Valera tuvo que sacar de manera acrobática. Fue la última acción antes del pitido final que desató la locura. Porque, a pesar del peligro de descenso del primer equipo, el filial celebró por todo lo alto la consecución de su objetivo. A la espera de que el primer equipo no estropee la fiesta, los de Romero ya disfrutaron ayer por todo lo alto. Y llegado el momento, que le quiten lo bailado...