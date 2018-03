Un punto sufrido pero que deja buen sabor

El Espeleño cuajó un extraordinario partido ante el Sanluqueño, uno de los favoritos a disputar el play off de ascenso a Segunda B, y logró un empate que le sirve para mantenerse a cuatro puntos de la zona de descenso. El conjunto visitante pudo adelantarse en la primera jugada del partido, pero Adrián Gallardo no acertó en su remate. A partir de ahí, los de Rafa Navarro maniataron la salida rival e incluso pudieron marcar con remates de Guti y Mario. Tras el descanso, los locales salieron muy concentrados y Labra tuvo el tanto del triunfo. Los de Espiel reclamaron un penalti por claro derribo a Guti. Ya en el tramo final, el miedo a perder les hizo no arriesgar.