A las puertas del podio

Mireia Belmonte se quedó sin medalla en los 800 libre de los Mundiales al finalizar en cuarta posición, por detrás de la estadounidense Katie Ledecky, la china Bingjie Lie y la también norteamericana Lea Smith.

Belmonte, oro en los 200 mariposa y plata en el 1.500, marcó un tiempo de 8.23,30 minutos, casi cinco segundos por encima del crono que tenía acreditado y repite el mismo puesto conseguido el pasado verano en esta prueba en los Juegos de Río. El oro fue para Ledecky con 8.12,68 minutos, la segunda mejor marca mundial del año para superar a Lie (8.15,46) y a su compatriota Smith (8.17,22), que la acompañaron en el podio rebajando ambas la marca con la que llegaron a Budapest.

"Estaba mareada y con dolor de cabeza; para las series de los 400 estilos espero estar mejor"

El diseño de la carrera de Ledecky fue como se esperaba. La de Washington nadó sola y lo hizo a ritmo de récord hasta los 350 metros. Por detrás, y a distancia, se movían la china y la estadounidense. La española fue de menos a más, pero la estrategia esta vez no le funcionó.

Empezó a remontar desde el séptimo puesto y lo hizo acompañada por la local Boglarka Kapas. Adelantó a la italiana Quadarella y hasta los 350 metros no se puso en situación de acometer el ataque a Smith. En el momento en el que Belmonte tenía que empezar a recortar a la estadounidense, que ocupó durante prácticamente toda la carrera el tercer puesto, se quedó sin gasolina y los cuatro segundos entre una y otra se mantuvieron prácticamente hasta el final. La badalonesa fue cuarta con 8.23,30 minutos cuando su tiempo acreditado había sido de 8.18,55, por lo que tenía que haberlo rebajado para optar a la medalla, puesto que Smith se llevó el bronce con 8.17,22.

Tras la carrera, la catalana admitió que no se sentía "muy bien físicamente" antes de nadar. Y es que Belmonte se queja de problemas gripales durante toda la semana, también cuando conquistó las medallas en los 200 mariposa y los 1.500. "Estaba mareada y con mucho dolor de cabeza. Para las series de los 400 estilos -que empieza hoy- ya espero estar mejor, porque afronto la última prueba de estos campeonatos", explicó.

Belmonte comentó que nadar con Ledecky es como un visto y no visto. "La ves en la salida y hasta el final no la vuelves a ver, porque siempre va muy adelante", afirmó. En cuando a si creía que Ledecky había ayudado a su compatriota Leah Smith a conseguir el bronce, la española comentó que no vio la carrera, pero suponía "que puede ser". "Veía a Smith y un poco a la china en los virajes, pero no estaba pendiente de lo que pasaba adelante", indicó.