A las puertas de otra final

Garbiñe Muguruza derrotó a Svetlana Kuznetsova por 6-3 y 6-4 y se clasificó a las semifinales del torneo de Wimbledon, en el que persigue su segundo título de Grand Slam. Muguruza, de 23 años, disputará mañana su tercera semifinal de un grande ante Magdalena Rybarikova, que superó a Coco Vandeweghe (6-3 y 6-3).

La española, décimo quinta del ranking, se aseguró regresar al top ten de la WTA con el triunfo ante la rusa. Si alcanza la final del sábado, podría llegar al octavo lugar, mientras que con el título escalaría hasta la cuarta posición de la lista.

"Esta victoria significa mucho para mí, mi irrupción fue aquí y estoy encantada por volver aquí a semifinales", dijo Muguruza, finalista del torneo hace dos años, después de una hora y 15 minutos de partido. "Jugué bien y tenía claro lo que tenía que hacer desde el principio. Me alegro de que el plan haya salido bien", agregó la caraqueña, que cuenta en el All England Club con los consejos de Conchita Martínez, la única campeona española del torneo.

Muguruza ofreció otra actuación repleta de solidez en la hierba de Londres. En las tres primeras rondas no cedió ningún set y en octavos tumbó a la número uno del mundo, Angelique Kerber, con remontada incluida.

La hispano-venezolana salvó dos pelotas de break en su segundo juego al saque e inmediatamente después aprovechó la primera oportunidad que tuvo para quebrar a su rival. Se ubicó el 3-1 y lo que hizo después fue pisar el acelerador a fondo. Ya no perdería nunca la iniciativa del partido.

Abrochado el primer parcial en 32 minutos, la tenista nacida en Caracas dio el paso definitivo hacia el triunfo con un winner de derecha en el quinto juego del segundo set. Significó un break del que Kuznetsova, campeona del US Open 2004 y de Roland Garros 2009, no se recuperaría. Un potente saque de Muguruza y un resto largo de Kuznetsova pusieron fin al choque en la cancha 1 del All England Club.

La española llegó a ser número dos del mundo hace un año, pero lleva sin ganar un torneo desde Roland Garros del pasado año y cayó hasta el puesto 15 del escalafón. Sus mejores resultados esta temporada eran hasta el momento las semifinales de Roma, Brisbane y Birmingham.

Tras el partido, Kuznetsova mostró su malestar porque la española estuviera recibiendo indicaciones todo el rato desde su palco. "Era su fisio", dijo la rusa al referirse a Alicia Cebrián, del equipo de Muguruza, "se escuchaba muy claro, todos hablamos español aquí. No creo que sea apropiado, pero bueno, yo estaba centrada en mi juego", afirmó en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Por su parte, Venus Williams dio hoy una nueva prueba de su vigencia al vencer 6-3 y 7-5 a la letona Jelena Ostapenko y colarse también en semifinales, instancia en la que se enfrentará a Johanna Konta, que venció a Simona Halep (6-7, 7-6 y 6-4) la ganadora del duelo entre la rumana Simona Halep y la británica.

En el cuadro masculino, Novak Djovokic se colocó en los cuartos de final por novena vez en su carrera al imponerse al francés Adrian Mannarino, número 51 del mundo, en dos horas y quince minutos por 6-2, 7-6 (5) y 6-4, en encuentro correspondiente al lunes, que se aplazó por falta de luz.

Durante el partido, el serbio tomó pastillas y recibió tratamiento en el hombro derecho en el 4-3 del tercer set, pero aún así consiguió vencer al galo, que también mostró problemas en la espalda, sobre todo al rematar varias bolas.

El serbio, al término del encuentro, se quejó del estado del césped. "Las pistas este año no están tan bien. Todos los jugadores lo están diciendo y yo he jugado en pistas mejoras", señaló.